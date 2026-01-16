La ofrenda floral tendrá lugar el día 19 a partir de las 18.30 horas en la Iglesia de San Sebastián y el martes 20, festivo local, a las cinco de la tarde, será la misa y posterior procesión del patrón del municipio por las calles del centro

El municipio se prepara para vivir, un año más, las tradicionales celebraciones en honor a San Sebastián, patrón de Alhaurín de la Torre, con un programa de actos que tendrá como eje central la procesión del santo por su itinerario habitual. Los actos darán comienzo el lunes 19 de enero, a las 18:30 horas, con la tradicional ofrenda floral, que servirá como antesala a la jornada principal.

El día grande será el martes 20 de enero, festivo local, cuando se celebrará la misa solemne a las 17:00 horas, en la Iglesia de San Sebastián. Durante la eucaristía, la Coral Santa Cecilia pondrá el acompañamiento musical, interpretando un repertorio con obras de Theodore Dubois, Mozart y Haendel, entre otros compositores.

Finalizada la misa, tendrá lugar la salida en procesión de San Sebastián, que recorrerá las calles del municipio por su itinerario tradicional, acompañado por la Banda Municipal, que aportará solemnidad y realce musical al discurrir del patrón. Cabe recordar que tanto el año pasado como en 2024 tuvo que suspenderse el tradicional desfile procesional del día 20 debido a la lluvia.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a participar en estos actos, que forman parte del patrimonio cultural y religioso de Alhaurín de la Torre.