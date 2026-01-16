La Asociación de la Prensa estrena programa de radio en Onda Comunitaria con Elena Blanco como primera invitada

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) estrenó ayer jueves, a las 18:00 horas, ‘En clave periodística’, un espacio propio emitido en Color Comunitaria (107.3 FM) y también en streaming a través de www.colorcomunitaria.org.

Presentado por la periodista y vocal de la APM Paula Peralta, el programa ha nacido con el objetivo de reforzar el periodismo como servicio público, fomentar el pensamiento crítico y acercar la profesión a la ciudadanía, dando visibilidad al trabajo de los y las periodistas locales y a la actividad de la Asociación. La emisión contó con la colaboración de los estudiantes de Periodismo de la Universidad de Málaga Andrés Saborido, Saúl Molina, Enrique Rojas y Lucy Hernández.

En esta primera emisión, la invitada principal fue Elena Blanco, presidenta de la Asociación. Durante su entrevista se abordaron los principales retos del periodismo actual; el valor de la credibilidad y la necesidad de fortalecer la profesión desde la ética, la desigualdad en la profesión, la formación y la defensa de la información rigurosa.

El programa incluyó además una mesa de diálogo dedicada a los retos, desafíos y amenazas que plantea la Inteligencia Artificial, analizando su impacto en las redacciones, el riesgo de la desinformación y la importancia de mantener el criterio periodístico frente a la automatización. También se puso el foco en la responsabilidad de los medios ante la verificación de contenidos y en el papel del periodismo como herramienta clave para combatir bulos y narrativas manipuladas.

Asimismo, se repasaron algunos hitos históricos de la APM, que cumplió 120 años en 2025, recordando su papel como referente en la defensa de la libertad de prensa y su crecimiento hasta superar los 300 asociados/as. El programa cerró con un boletín de noticias, actividades y convocatorias de interés para los profesionales, con un foco especial en la celebración de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el próximo 29 de enero.

Puedes ver el programa completo en este ENLACE.

El próximo programa de ‘En clave periodística’ se emitirá el jueves 12 de febrero, a las 18:00 horas en Color Comunitaria.