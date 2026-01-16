El concierto tendrá lugar el próximo sábado 24 de enero a las ocho de la tarde y las localidades pueden adquirirse en el Centro Cultural y en Mientrada.net al precio de 5 €. La banda está formada por Danie Torres, Juanlu García, Juanma Nieto y Piet Verbist

El I Ciclo de Jazz en el Aleixandre, que organiza el Área de Cultura que dirige el edil Manuel López, continúa su andadura el próximo sábado, 24 de enero, a las ocho de la tarde, en dicho centro cultural. Daniel Torres Quartet protagoniza esta cita encabezada por el propio Daniel Torres como saxo tenor junto a Juanlu García al piano, Juanma Nieto en la batería y Piet Verbist en el contrabajo.

Las entradas numeradas para disfrutar de este espectáculo están a la venta en el propio Centro Cultural en su horario de apertura y a través de internet en www.mientrada.net al precio de cinco euros.

SOBRE DANIEL TORRES

Daniel Torres nació en Málaga en 1984 y ahora tiene su residencia en Bucarest (Rumanía). Ha vivido y estudiado música en diferentes ciudades del mundo como Barcelona, Groningen, Nueva York, Ámsterdam y Toronto. Posee una licenciatura en Saxofón Jazz Performance por el ‘Prins Claus Conservatorium’ y una maestría en el mismo campo por ‘Conservatorium van Amsterdam’.

Ha participado en diferentes festivales de jazz de la geografía europea, entre otros, Rotterdam International Jazz Festival, Meerjazz International Big Band Competition, Marbella International Jazz Festival, Jazz in Church o el prestigioso Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre.

Ha sido miembro de la BvR Flamenco Big Band con la que en 2014 ganó el primer premio en el 18º Concurso internacional de Big Band Meerjazz, que es uno de los concursos de big band europeos más importantes. Durante el mismo año, también tocaron en las semifinales del ‘Concurso de jazz holandés 2014’ en el famoso Bimhuis en Ámsterdam y grabaron su álbum debut llamado ‘Jaleo Holandés’.

En octubre de 2016 obtiene el primer premio en la cuarta edición del Festival Internacional de Jazz Johnny Raducanu, en Braila, Rumanía. Este festival es en memoria del bajista, pianista y compositor Johnny Raducanu, que resultó ser la figura más importante e influyente del jazz en Rumanía.