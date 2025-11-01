Alcalde, concejales y vecinos han participado en la tradicional visita al Cementerio con motivo del Día de Todos los Santos. Se han inaugurado un mosaico de homenaje a los trabajadores funerarios y las mejoras de una de las salas del tanatorio

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha celebrado un año más la festividad de Todos los Santos en este 1 de noviembre con el acto oficial en el Parque Cementerio ‘Virgen del Carmen’. Allí ha estado el alcalde, Joaquín Villanova; gran parte de la Corporación Municipal; y representantes del tejido asociativo del municipio.

Como es habitual, el acto ha comenzado con una ofrenda floral ante el monumento de homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil Española. El alcalde ha destacado que “recordamos a todas las víctimas y en general a todos los que han fallecido y ya están entre nosotros”.

Seguidamente, la comitiva ha visitado la Sala 2 del Tanatorio Municipal, que ha sufrido una importante obra de mejora por parte de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez. Esta sala, que queda en una especie de sótano bajo la Sala 1, se ha visto ampliada notablemente con la colocación de una cristalera en su zona exterior pero a la vez cubierta, que ahora cuenta con climatización y nuevo mobiliario. De esta manera se convierte en la sala más grande de las cuatro con las que cuenta el recinto.

Dentro del Cementerio se han llevado a cabo labores de pintura, jardinería y pequeñas intervenciones que han sido supervisadas por las autoridades. Villanova ha resaltado el trabajo realizado por los Servicios Operativos y los ha felicitado por las mejoras de este año, asegurando que ya trabajan en una nueva galería de nichos justo en la zona de entrada del recinto donde se encuentran los nichos más antiguos del cementerio.

Este año se ha inaugurado un mosaico que el Consistorio ha realizado en homenaje a los trabajadores funerarios del recinto. El alcalde ha descubierto el mismo junto a algunos de estos trabajadores y familiares de los que ya no están, especialmente por la memoria de Juan Tirado, fallecido este año y que fue operario municipal del cementerio durante muchos años. Su sobrina ha recibido muy emocionada una placa de recuerdo. En el mosaico se puede ver la siguiente inscripción: ‘In Memoriam. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre rinde homenaje a todos los operarios que a lo largo de la historia construyeron este Parque Cementerio. Recordamos con cariño a quienes partieron, pero nunca nos abandonaron’.

El recorrido ha concluído en la capilla en la que reciben veneración los titulares del Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura, así como la Virgen de la Esperanza del Barrio de la Alegría y María Santísima del Dulce Nombre. El regidor ha colocado un centro floral ante cada una de ellas.

Han sido numerosos los vecinos que se han acercado hasta el camposanto en este día de recuerdo a los que ya no están entre nosotros y han colocado flores y han limpiado y adecentado sus nichos.

El Ayuntamiento ha depositado una rosa en todos los nichos que están olvidados y no reciben visita en estos días para tenerlos presente.