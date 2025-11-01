El Taller Municipal de Teatro que dirige Paco Martín Donaire hace las delicias del público con esta versión libre del clásico de Mark Twain

El Centro Cultural Vicente Aleixandre acogió anoche la representación de la obra teatral ‘Los diarios de Adán y Eva’, una versión del popular clásico de Mark Twain a cargo del Taller Municipal de Teatro que dirige el alhaurino Francisco Martín Donaire. El recinto se llenó por completo para disfrutar con esta función que forma parte del programa de otoño del Área de Cultura que dirige Manuel López.

‘Los diarios de Adán y Eva’ es una mezcla perfecta de humor, ternura e ironía, donde el público ha disfrutado con una Eva curiosa y soñadora frente a un Adán que solo quiere descansar. Y por supuesto… ¡Dios no podía quedarse fuera de esta historia divina! Una comedia que demuestra que el amor (y los malentendidos) son tan antiguos como el mundo mismo.

El concejal de Cultura, que acudió a la función junto al edil de Patrimonio Histórico, José Manuel De Molina, valoró que los actores y las actrices han realizado un gran trabajo de cara a esta función y ya trabajan en nuevas obras con las que deleitar al público alhaurino felicitando por ellos tanto a los mismos como a su director Francisco Martín.