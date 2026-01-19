El presidente de la Junta visita la zona del siniestro y agradece su labor al personal sanitario, que se ha volcado en la atención a los heridos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado esta madrugada que las administraciones están poniendo «todos los medios» en las labores de rescate de las víctimas y en la atención a los heridos del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Moreno ha destacado la colaboración de todas las administraciones en esta tarea y ha pedido a todos prudencia hasta conocer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Moreno se ha trasladado esta noche a Adamuz y ha asegurado que, desgraciadamente, es probable que el número de víctimas mortales sea superior a las 21 registradas hasta el momento. A la hora en que se produjeron sus declaraciones, poco después de las 2.00 horas, el número de heridos trasladados a hospitales era de 75, de los que 15 estaban graves.

El presidente de la Junta ha señalado que la atención sanitaria a las víctimas se está desarrollando «desde el minuto uno», y ha agradecido su trabajo al personal sanitario, «que se ha volcado». Ha subrayado que, además de la atención puramente sanitaria a los heridos, se está desarrollando una labor de acompañamiento de los familiares mediante equipos de psicólogos.

Con respecto a las causas del siniestro, ha pedido «dejar trabajar a los profesionales». «La información que tenemos por el momento es poco precisa, todo son incógnitas», ha señalado, por lo que ha solicitado a todos mantener la cautela a la espera de conocer el resultado de la investigación oficial.