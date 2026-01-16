El evento, enfocado a los más jóvenes y a las familias, está organizado por el Área de Juventud y se ha previsto en el Parque de los Patos a partir de las 11.30 horas. Habrá concursos de disfraces, castillos hinchables y talleres infantiles

Alhaurín de la Torre vivirá una jornada festiva el próximo 14 de febrero con la celebración del Carnaval, que tendrá lugar en el Parque de los Patos a partir de las 11:30 de la mañana. El evento fue presentado oficialmente en una rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala del área, Iraya Villalba, quien dio a conocer la completa programación que se ha previsto para todos los públicos.

Las actividades infantiles serán protagonistas durante la mañana y se desarrollarán hasta las 14:00 horas, organizadas por los Corresponsales Juveniles. Los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables, talleres creativos, pintacaras y globoflexia, en un ambiente lúdico y familiar.

En el apartado de actuaciones, a las 12:00 horas habrá una exhibición de baile moderno, y a las 12:30 será el turno de la escuela de baile “Baila con Dessi”, que ofrecerá una actuación para animar aún más la jornada.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de disfraces. Las inscripciones estarán abiertas a partir de las 12:00 del mediodía, y el concurso dará comienzo a las 13:00 horas. Los participantes se divirán por categorías, que se dividen en infantil (de 0 a 5 años), juvenil (de 6 a 14 años) y adultos (más de 15 años).

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una mañana llena de color, música y diversión, celebrando el Carnaval en un entorno al aire libre y con propuestas pensadas para todas las edades.