El informe mensual del área revela una resolución del 83 % de los casos. A través de la aplicación de Línea Verde se atendieron unos 200 avisos

Durante el mes de diciembre, el Área de Servicios Operativos ha gestionado un total de 393 incidencias, de las cuales 326 fueron resueltas de manera prácticamente inmediata, alcanzando un 82,95 % de efectividad.

A través de la aplicación Línea Verde se atendieron 199 incidencias, lo que supone una media de 6,41 actuaciones diarias. Además, 101 avisos se tramitaron por otros canales, como llamadas telefónicas a Servicios Operativos, el registro municipal, comunicaciones de particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, así como notas internas de otras áreas municipales.

El servicio de diagnóstico puso en marcha 32 actuaciones, mientras que en las barriadas se llevaron a cabo 9 intervenciones específicas.

Por último, el departamento de eventos participó activamente en la organización y desarrollo de 52 eventos celebrados durante el mes.