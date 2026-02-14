Alhaurín de la Torre vivirá mañana, a partir de las 11:00 horas, el acto central con motivo del XL aniversario del traslado de la Academia de Formación de Mandos Legionarios al municipio. La cita tendrá lugar en la Plaza de La Legión, escenario habitual de los homenajes vinculados a la historia legionaria en la localidad.

La conmemoración ya ha comenzado con la marcha Ronda–Alhaurín de la Torre, organizada como recorrido simbólico para recordar aquel traslado que marcó un antes y un después en la vinculación entre la institución militar y el municipio. Esta iniciativa reúne a participantes que, a lo largo del trayecto, rinden tributo a la trayectoria y valores asociados a la Legión.

El acto institucional previsto para mañana incluirá un homenaje y una ofrenda floral, en un encuentro abierto a la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento se ha invitado a vecinos y vecinas a asistir y acompañar esta efeméride, que subraya cuatro décadas de relación estrecha entre Alhaurín de la Torre y la Academia.

La organización corre a cargo de la Hermandad Provincial de Legionarios ‘El Blocao’, colectivo que mantiene viva la memoria histórica y el espíritu de compañerismo ligado a la institución.

Con este aniversario, Alhaurín de la Torre reafirma su papel como enclave destacado en la historia reciente de la formación de mandos legionarios, consolidando un vínculo que forma parte de la identidad local.