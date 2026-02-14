El escenario y la carpa del Parque Municipal del Mirador de Bellavista acogen la divertida celebración, con multitud de niños y adolescentes disfrazados

Alhaurín de la Torre ha vivido este sábado, 14 de febrero, su gran fiesta de Carnaval en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista en una soleada mañana que ha permitido que cientos de personas hayan acudido a la cita organizada por el Área de Juventud que ha contado con mucha música, diversión, y por supuesto, disfraces.

El evento ha contado con una amplia oferta de actividades pensadas para todos los públicos, pero especialmente al más joven. Así, han podido disfrutar de talleres y actividades organizadas por Corresponsales Juveniles y castillos hinchables, talleres creativos, pintacaras o globoflexia que han llenado el parque de risas y color en un ambiente lúdico y participativo.

La programación preparada ha incluído también varias actuaciones que han contribuido a animar aún más la jornada con una exhibición de baile moderno del grupo de la Casa de la Juventud, y la escuela ‘Baila con Dessi’.

Uno de los momentos más esperados ha sido el tradicional concurso de disfraces con una gran participación que ha superado las 150 inscripciones y que ha estado estructurado en tres grupos o categorías en función de la edad: infantil, de 0 a 5 años, cuyo ganador ha sido el búho; juvenil, de 6 a 14 años, con la victoria de La vieja del visillo; y adultos, a partir de los 15 años, que ha ganado Branch.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, y otros concejales de la Corporación Municipal, ha disfrutado de la jornada y ha departido con los asistentes. Además, ha hecho entrega de los premios en el concurso de disfraces.

Villalba ha valorado la alta participación en el escenario y en la carpa del Parque y la implicación de todos por hacer de ésta una fiesta «muy esperada y bonita» y ha felicitado a todo el equipo de la concejalía de Juventud y de la asociación Corresponsales Juveniles por el trabajo llevado a cabo.