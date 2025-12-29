Se van a repartir 800 lotes de uvas de la suerte y cotillón a partir de las 23:30 horas. La entrada a la carpa habilitada en el recinto municipal será libre hasta completar el aforo

El año 2025 está a punto de finalizar y para dar la bienvenida al 2026, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Área de Fiestas y Turismo que dirige Andrés García, ha organizado una gran fiesta de celebración con la que despedir el 2025 e iniciar el nuevo año en la carpa habilitada en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista.

La entrada será totalmente libre y gratuita hasta completar el aforo máximo y dará comienzo a las once y media de la noche con el reparto de las tradicionales uvas de la suerte y cotillón para todos.

Se van a ofrecer hasta 800 unidades por lo que se recomienda llegar con antelación para poder hacerse con ellas. A las doce se emitirán las campanadas con las que se dará inicio a una intensa noche de fiesta en la que no faltará mucha música con Dj, sorpresas y servicio de barra hasta las cinco de la madrugada.