La plaza de los regulares será escenaro del encuentro, que contará con un desayuno a base de chocolate con churros, una zambombá a cargo del grupo de Encarni Navarro y las doce campanadas con ‘gomiuvas’ y sidra

La plaza de los Regulares, un año más, volverá a ser escenario este próximo miércoles, 31 de diciembre, de un encuentro festivo dirigido a los mayores de Alhaurín de la Torre. A partir de las 10:00 horas, la plaza se llenará de ambiente navideño con el adelanto de la Nochevieja que incluirá chocolate con churros y una tradicional zambomba a cargo de Encarni Navarro.

La iniciativa ha sido organizada por el Área del Mayor, que dirige el edil Miguel Pacheco. El objetivo es ofrecer un espacio de convivencia, ocio y tradición en un ambiente cercano y participativo para los mayores del municipio.

Durante la mañana, los asistentes podrán disfrutar de un desayuno popular y de música en directo a cargo de Encarni Navarro, creando una jornada pensada para compartir y celebrar estas fechas tan señaladas. Además, está previsto un momento especial al mediodía, a partir de las 12 horas, con una recreación simbólica de las campanadas, acompañadas de ‘gomiuvas’ y sidra, donde no faltarán los deseos y el buen humor para dar la bienvenida al 2026.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el Centro del Mayor. Desde el Área del Mayor se invita a los mayores a sumarse a esta cita, que promete convertirse en una experiencia emotiva y festiva, reforzando el protagonismo de los mayores en la vida cultural del municipio.