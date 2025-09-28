La Sala de Exposiciones Vicente Llinarés, ubicada en la Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre, acogerá el próximo jueves, 9 de octubre, a partir de las 18:30 horas, la inauguración de la muestra pictórica “La piel del alma: dos miradas de mujer”, protagonizada por las artistas Larisa Sarria y Ana Ortiz.

El acto contará con la participación del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, así como del pintor Francisco Trigueros. También intervendrán destacados representantes del ámbito literario y cultural: los poetas Rafael Ballesteros, Francisco Morales Lomas, Aurora Gámez y Pedro J. Plaza, quienes acompañarán con sus palabras la apertura oficial de esta propuesta artística. Además, la velada incluirá una actuación musical que aportará un ambiente especial al evento.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de diciembre de 2025, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de dos estilos y sensibilidades diferentes que, sin embargo, confluyen en una misma visión sobre el arte y la identidad femenina.

La entrada es libre hasta completar aforo.