El Sindicato de Policías Locales de Alhaurín de la Torre ha denunciado un nuevo episodio de violencia ocurrido en la zona del Parque El Limón, donde dos agentes resultaron heridos al intervenir en una reyerta vinculada al tráfico de drogas. La organización sindical insiste en la urgente necesidad de reforzar la plantilla policial para garantizar la seguridad de vecinos y agentes, y reclama una respuesta inmediata del alcalde ante la escasez de efectivos.

(Por SPPMEA-Alhaurín de la Torre ) Hoy ha saltado por los aires la seguridad de de los vecinos del Parque el Limón, zona elegida por una familia para la venta de drogas.

Semanas atrás, este Sindicato de Policías emitió un comunicado de prensa denunciando la inseguridad que se estaba produciendo en diferentes zonas de Alhaurín.

Hoy tenemos que lamentar que dos agentes han resultado heridos al intervenir en una reyerta provocada por quien se hace con el control del tráfico de drogas en la zona. Los agentes se han visto superados en número, han recibido palos, puñetazos y amenazas de muerte que le han provocado lesiones de diferente consideración pero fuera de gravedad.

El sindicato de policía intentó hace una semana tener un acercamiento con el Alcalde para poner solución inmediata a la falta de efectivos, los agentes siguen esperando respuesta del Alcalde.

Mientras tanto seguimos con una pareja de policías patrullando las calles de Alhaurín y un vigilante de seguridad privada en la Jefatura.

Deseamos una pronta recuperación de los compañeros y agradecer el apoyo recibido por la única patrulla existente en el municipio de la Guardia Civil.

REACCIONE SR. ALCALDE, LA SEGURIDAD DE LO VECINOS Y DE LOS AGENTES ESTA EN RIESGO.