El encuentro de sostenibilidad urbana se celebra hoy y mañana en el Palacio de Ferias y Congresos. El concejal de Nuevas Tecnologías acude a varias de las ponencias sobre liderazgo empresarial, ciudades que inspiran y economía azul

Alhaurín de la Torre vuelve a estar presente en el denominado foro ‘Greencities’, evento profesional que se está celebrando entre hoy y mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Se trata de un prestigioso encuentro y dirigido a los principales agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes, innovadoras e inclusivas, por parte de los sectores públicos y privados, y de una mejor movilidad urbana. Así, una año más, el evento actuará como punto de encuentro para empresas, instituciones, administraciones públicas y profesionales.

Nuestro municipio es representado por el concejal de Economía, Hacienda y Smart City, José Manuel de Molina, quien ha estado presente en las ponencias de esta mañana, dedicadas al liderazgo empresarial, a las ‘ciudades inspiradoras’ y a la economía azul, entre otras. Dichas mesas de debate han contado con la participación de los alcaldes de Málaga y Madrid, Francisco de la Torre y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente, y del presidente de la Diputación, Francisco Salado, entre otros. El edil también ha visitado varios expositores de distintas compañías y proveedoras de servicios relacionados.

‘Greencities’ se ha consolidado como el foro más importante para las ciudades de toda España. es el ecosistema de referencia en negocio, networking y conocimiento para empresas, entidades y representantes municipales vinculados a la gestión de los territorios. Son más de 200 empresas y entidades representadas, ciudades y municipios de toda España y una destacada zona expositiva en la que encontrarás las últimas novedades en equipamiento urbano innovador.

Además, el encuentro ofrece un amplio programa de contenidos en estas dos fechas, con la participación de más de 150 ponentes internacionales que aportarán una visión global de los principales retos de la gestión urbana y la movilidad sostenible.