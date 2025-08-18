Más de 150 personas, entre autoridades e integrantes del tejido social, se reúnen en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en una noche de folclore, reconocimiento al municipio y homenajes a vecinos significativos

Alhaurín de la Torre se convirtió anoche en el protagonista de la Feria de Málaga con motivo de la celebración del Día de la Provincia. Fue un encuentro inolvidable, convocado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba en su caseta del Cortijo de Torres, que este año ha querido honrar a la localidad.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova ha disfrutado del evento junto a más de 150 vecinos invitados, entre ellos asociaciones, representantes y miembros de la Corporación Municipal que han celebrado esta jornada de reconocimiento para ensalzar el valor de Alhaurín de la Torre para la provincia y la ciudad de Málaga.

En la gala hizo de anfitrión el presidente de la Federación de Peñas, Manuel Curtido y no faltaron personalidades e hijos predilectos de la localidad: el humorista Manolo Sarria; el empresario Antonio Vázquez Olmedo, el escritor y cronista Carlos San Millán, y Juan José Peña, propietario del emblemático restaurante que lleva su apellido. Sumado además al reconocido vecino Pepe del Río, ex concejal de la capital malagueña, y de varios representantes de asociaciones.

Asimismo, brillaron con luz propia el Grupo Minisolera, de la Escuela Mar de Rosas, y el Coro Trébol de Agua con actuaciones que han avivado el ambiente ferial en la caseta.

Con ello, esta se corona como la cuarta ocasión en la que la Federación de Peñas abre sus puertas a un municipio de la provincia, tal y como sucedía en 2022 con Alozaina, en 2023 con Torremolinos, y en 2024 con Fuengirola. Bajo el objetivo, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga, de invitar a diferentes municipios de la provincia a conocer la Feria de la capital, al tiempo que traen elementos propios de su folclore.

En el caso de Alhaurín de la Torre, el colectivo peñista ha tenido tradicionalmente una gran vinculación por su gran actividad cultural y, por ello, recibió un reconocimiento especial por parte de la Federación Malagueña de Peñas y su presidente Manuel Curtido que, por su parte, fue agasajado por Villanova con una torre conmemorativa, una medalla y varios pins de oro de la institución.

El alcalde dedicó unas palabras de agradecimiento y cariño a la Federación, su presidente y a los asistentes, así como a la ciudad de Málaga con quien también ha ensalzado su vínculo desde el pueblo. Curtido agradeció el papel de Alhaurín y valoró su fuerte vinculación Federación Malagueña de Peñas, así como ha destacado su relación con el alcalde, al que mostró su aprecio.