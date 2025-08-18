Decenas de personas acuden a la actividad organizada por Templo Arcano en colaboración con el Área que dirige Iraya Villalba y la Asociación Corresponsales Juveniles, con el gong y el templo tibetano como protagonistas

La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre acogió esta mañana el taller “Aprende a Meditar”, organizado por Javier Pino y Daniel Gutiérrez, del establecimiento Templo Arcano, en colaboración con la Concejalía de Juventud y los corresponsales juveniles del municipio, de forma gratuita.

Durante la actividad, los asistentes pudieron descubrir técnicas de meditación guiada a través de gongs y cuencos tibetanos, instrumentos ancestrales que, gracias a sus vibraciones y sonidos armónicos, facilitan la relajación, reducen el estrés y la ansiedad, y contribuyen a un estado de bienestar general.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, destacó la buena acogida del taller y expresó su satisfacción: “Estamos muy orgullosos de la respuesta ciudadana y seguiremos impulsando iniciativas de este tipo, pensadas para mejorar la salud y el bienestar de personas de todas las edades”, indicó.

El encuentro concluyó en un ambiente de serenidad y gratitud, dejando la puerta abierta a futuras ediciones que continúen fomentando la práctica de la meditación en la localidad.