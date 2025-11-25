La jornada del 25-N arranca con las dos mesas informativas instaladas en la avenida Cristóbal Colón y en el Centro de Salud, con la presencia de las primeras autoridades municipales y de las asociaciones

La avenida Cristóbal Colón y el Centro de Salud han sido los lugares elegidos para la instalación de las dos mesas informativas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, se han sumado a esta actividad y han reafirmado el compromiso de la institución local y de toda la ciudadanía alhaurina para reivindicar la erradicación de esta lacra social, que ha provocado el asesinato de 82 mujeres en lo que va de 2025.

La iniciativa, organizada, como es costumbre, en colaboración con las asociaciones de mujeres del municipio, tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la violencia de género, visibilizar los recursos disponibles para las víctimas y promover una cultura de igualdad y respeto y de repulsa y rechazo absoluto a los agresores.

Durante la jornada, las representantes de los colectivos han ofrecido folletos informativos, han respondido dudas y han compartido mensajes de apoyo a quienes sufren este tipo de violencia, además de repartir distintos productos como bolsos, botellas y libretas, entre otros. También, han puesto de relieve la importancia de la implicación social en estas lucha reivindicativa y recordaron la necesidad de denunciar cualquier situación de riesgo.

Las mesas informativas han tenido una gran acogida por parte de vecinos y visitantes, que se detuvieron para mostrar su apoyo y solidarizarse con la causa. Con actividades como esta, el municipio reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales.