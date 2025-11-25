La guía periodística, editada por la Asociación de la Prensa de Málaga con el apoyo de la Diputación, cuenta este año con portada de ‘El Roto’ e incluye un censo de expertas en tecnología

Francisco Salado ha incidido en que “los periodistas deben contar con herramientas para protegerse y para desarrollar su trabajo en un entorno digital cada vez más complejo”, y ha destacado la necesidad de educar sobre ciberseguridad y avanzar en materia legal y profesional para hacer frente a desafíos como los que supone la inteligencia artificial

La ‘Agenda de la Comunicación de Málaga y su Provincia’ cumple diez años con una edición dedicada año a la ciberseguridad. La guía periodística, editada por la Asociación de la Prensa de Málaga con el apoyo de la Diputación, cuenta este año con portada de ‘El Roto’ e incluye un censo de expertas en tecnología.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa, uno de los colectivos periodísticos más antiguos del país, que este año celebra su 120º aniversario.

La agenda incorpora este año la portada del prestigioso ilustrador y viñetista ‘El Roto’ (Andrés Rábago), ganador del último Certamen Nacional Elgar de Viñetas Periodísticas que organiza la Asociación de la Prensa. Con su estilo sobrio, incisivo y crítico, abre una edición centrada en el binomio ciberseguridad y periodismo, uno de los grandes retos actuales de la profesión, esencial para proteger la labor periodística y a sus profesionales, en un entorno digital cada vez más complejo.

El presidente ha incidido en la importancia de la labor de los medios de comunicación y de los profesionales que los hacen posible y ha añadido que, en el contexto actual, es imprescindible relacionar la ciberseguridad y el periodismo, de modo que “los periodistas deben contar con herramientas para protegerse y para desarrollar su trabajo en un entorno digital cada vez más complejo”. Francisco Salado ha apuntado la necesidad de educar sobre ciberseguridad, “promoviendo buenas prácticas entre los ciudadanos, las administraciones y las empresas”, así como de avanzar en materia legal y profesional “para hacer frente a los desafíos que van surgiendo, por ejemplo, en torno a la inteligencia artificial”.

Por su parte, Elena Blanco ha subrayado la importancia de la ciberseguridad para proteger los contenidos informativos y garantizar la libertad de expresión. “En esta edición hemos querido advertir de la importancia y necesidad de una vigilancia activa ante la manipulación, claramente orquestada, de la realidad. En esta nueva era ya no es suficiente con conocer la dimensión de un hecho, el periodista tiene que saber si está afectado por campañas de desinformación, hackeos, ciberataques u otras amenazas”. Sobre la portada ilustrada por El Roto, ha enfatizado que “nos espolea a los periodistas contra el conformismo y la anestesia moral, contra la polarización, haciéndonos recordar la importancia de la pluralidad en los medios”.

La agenda profundiza en la necesidad de reforzar la formación, la legislación y las alianzas profesionales para enfrentar amenazas crecientes en el ámbito digital. Las reflexiones sobre estos retos vertebran las doce portadillas mensuales que abren cada capítulo del año con contenido temático específico.

Entre las novedades, destaca la incorporación de un listado de expertas en ciberseguridad y sectores tecnológicos elaborado por la Asociación de la Prensa de Málaga y su Asamblea de Mujeres Periodistas, con el objetivo de visibilizar referentes femeninos y fortalecer su presencia como fuentes especializadas en información de calidad. Este listado constituye el primer paso de un censo de expertas en el que ya trabaja la Asociación y que estará disponible próximamente en su página web. La sección de Tecnología se ha reforzado y el conjunto de la guía ha sido actualizado y reorganizado, hasta llegar a 821 entidades con sus responsables de comunicación, contactos y enlaces a webs y redes sociales.

Como en ediciones anteriores, la agenda incluye el mapa de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación mundial de la libertad de prensa y un listado actualizado de los municipios malagueños, con datos censales y la composición de sus equipos de gobierno. Además, vuelve a contar con la colaboración del Hospital Quirónsalud Málaga, que aporta recomendaciones para proteger la información privada en el entorno digital, así como un marcapáginas incluido con cada ejemplar.

La Agenda de la Comunicación de Málaga y su Provincia se nutre de la colaboración desinteresada de periodistas, medios, y empresas que actualizan cada año sus datos de contacto, así como del respaldo de instituciones cuya aportación publicitaria hace posible su publicación. Su distribución, totalmente gratuita a nivel nacional, la consolida como una herramienta de consulta imprescindible para profesionales de la comunicación y empresas.