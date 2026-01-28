El alcalde ha recogido esta distinción en el acto de homenaje anual que organiza el Centro de Transfusión de Málaga y donde también se ha reconocido al alhaurino Cristóbal Castillo por sus 117 donaciones a lo largo de su vida

Alhaurín de la Torre ha sido reconocido este miércoles por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga en el homenaje anual que este centro, dependiente de la Consejería de Salud, organiza como agradecimiento a las personas que han realizado un mayor número de donaciones por cada municipio y que se ha celebrado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial.

En el acto ha estado presente el alcalde, Joaquín Villanova; el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista; y el diputado provincial del Tercer Sector, Francisco José García; entre otras autoridades y responsables del citado centro.

El municipio ha sido reconocido como una de las localidades con el índice de donación por mil habitantes y año más elevado de la provincia, con 57. El regidor ha recogido el reconocimiento de manos del delegado de Salud y ha destacado el carácter solidario y generoso de los vecinos, pero ha pedido «más donaciones porque es un gesto de generosidad y de esperanza para muchas personas que lo necesitan». Además, Villanova ha felicitado a Cristóbal Castillo Villalba, un alhaurino que también ha sido reconocido por sus 117 donaciones realizadas a lo largo de su vida y al que el regidor ha puesto como ejemplo.

El propio Cristóbal Castillo ha animado a la ciudadanía a donar, que es, ha dicho, «algo indoloro, ayuda a regenerar nuestra propia sangre y te da la satisfacción de saber que estás ayudando a muchas personas que lo necesitan». Desde el centro han recordado que donar sangre «es el acto simbólico más bonito porque damos nuestro tiempo y nuestra esperanza».

Además, han destacado la oleada de solidaridad de la pasada semana tras el accidente ferroviario de Adamuz, que triplicó las donaciones habituales con 2.000 bolsas de sangre. En el año 2025 ha habido 5.294 nuevos donantes en la provincia de Málaga, 28.843 son los donantes activos y de médula han sido 1.439 los nuevos donantes.