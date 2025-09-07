Numerosos artistas han participado este sábado en el concierto de homenaje al cantante que ha tenido lugar en el auditorio al aire libre de El Portón. El alcalde ha entregado un obsequio a la viuda del artista

La Finca Municipal El Portón ha acogido la noche de este sábado un gran espectáculo de homenaje a la figura del cantante José Ortega ‘Manzanita’, recordado vecino del municipio, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento y que precisamente ha llevado por título ’20 años por tu ausencia’.

La cita ha reunido a un buen número de personas que han acudido a la llamada realizada por la familia del artista y el propio Ayuntamiento a través del Área de Grandes Eventos, Festivales y Actividades en El Portón para rendir tributo al cantante.

Entre ellos ha estado el alcalde, Joaquín Villanova; y el edil responsable de la Finca El Portón, Andrés García; así como otros miembros de la Corporación Municipal. Por el escenario han pasado artistas de la talla de María Toledo, Diego Amador, Zingaro, Montse Cortés, David de Jacoba, Sabor de Gracia, Lya, Juan José Suárez ‘Paquete’, Carlos de Jacoba y el hijo del artista, Antonio Manzanita.

Los músicos que han arropado a los cantantes son: José Marín, Samuel Ortega y Antonio Soto a la guitarra; Miguelo Batún y Juanito Heredia a la batería; Fosil en la percusión; Rafel Ortega y Diego Suárez al teclado; Paco Peña en el bajo; Agustín Carrillo, Pepe el Trombi y Manuel Olmos en los vientos; mientras que José Manuel Ortega ha estado en los coros y las palmas.

Todos han puesto de manifiesto su admiración por Manzanita y la música que creó y llevó por todos los rincones del mundo a lo largo de su prolífica carrera. Joaquín Villanova ha entregado a su viuda, Brígida Soto, un obsequio como recuerdo de este día y este espectáculo de homenaje.

El alcalde ha destacado que Manzanita fue un referente en la música española «y un gran vecino orgulloso de Alhaurín» y ha agradecido a todos los artistas que han acudido a la cita porque eso significa que «siguen amando su música, legado y estilo».

Asimismo, la familia del artista ha mostrado su satisfacción por la respuesta del público y de todos los cantantes y músicos que han hecho del espectáculo «algo inolvidable».