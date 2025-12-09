La Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento ha organizado una nueva edición de esta campaña escolar vinculada a la Navidad, que tiene por finalidad promover valores de respeto entre el alumnado más joven de los colegios del municipio

El Centro Municipal de Información a la Mujer, dependiente de la Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad, desarrolla por vigésimo segundo año consecutivo la campaña “Juego y Juguete no sexista y no violento” en los colegios de Alhaurín de la Torre. La iniciativa, dirigida al alumnado de cinco años del segundo ciclo de Infantil, se lleva a cabo en estas semanas previas a la Navidad. La concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, ha visitado el CEIP San Sebastián, donde hoy se ha llevado a cabo la actividad.

Esta campaña forma parte de las cuatro acciones coordinadas que los centros municipales de información a la mujer de Andalucía realizan junto al Instituto Andaluz de la Mujer. Su objetivo es promover valores de igualdad y respeto desde la infancia, evitando la transmisión de roles de género a través del juego.

La edición de 2025 comenzó el pasado 24 de noviembre en el CEIP Algazara y finaliza el 12 de diciembre en el CEIP Santa Ana y en el CEIP San Juan. Las sesiones han sido impartidas por la compañía Andén Mágico como cada año. El grupo teatral ha ofrecido a niños y niñas el cuentacuentos ‘La Carta Mágica’, una actividad diseñada para reflexionar sobre el uso responsable y libre de los juguetes.

La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, acompañada por la técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer, María Teresa Gómez, asistió a la última sesión del programa. Ambas pudieron comprobar de primera mano el desarrollo de la actividad y felicitar a Andén Mágico por su labor durante estos días. Según destacaron, la iniciativa constituye un mensaje firme contra los juguetes violentos o sexistas, recordando que todos los niños y niñas deben poder disfrutar de cualquier tipo de juguete con libertad.

Molina subrayó que la campaña ha cumplido los objetivos marcados y ha ayudado a transmitir a los más pequeños la importancia de “saber jugar” sin fomentar actitudes de violencia o discriminación. Además, señaló que la actividad se ha llevado a cabo de forma dinámica, cercana y divertida para el alumnado.