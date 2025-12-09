El primero será este sábado 13 de diciembre en la Iglesia de San Sebastián y llevará por título ‘Villancicos de Europa’. El día 20 la cita será a beneficio de la Asociación de Parkinson, en el Centro Cultural, con el acompañamiento de la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de Málaga

La Coral Santa Cecilia ofrecerá en este mes de diciembre dos conciertos complementarios en Alhaurín de la Torre. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López; el presidente de la Coral Santa Cecilia, Carlos Formby; y el presidente de la Coral Polifónica María Santísima de la Paz, Pablo Ruiz; junto a miembros de la Asociación de Párkinson.

La primera cita es ya todo un clásico de la coral y de estas fechas navideñas con el Concierto de Navidad que ofrecerán el sábado, 13 de diciembre, a las ocho y media de la tarde en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción bajo el título ‘Villancicos de Europa’. La entrada es completamente gratuita hasta completar el aforo.

El sábado, 20 de diciembre, a las ocho de la tarde y en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ será la segunda ocasión en la que se pueda disfrutar de la agrupación con el concierto que ofrecen conjuntamente con la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de la Hermandad de la Sagrada Cena de Málaga, ambas formaciones dirigidas por Alejandro de Palma. El recital tiene carácter solidario ya que es a beneficio de la Asociación de Párkinson del municipio y las entradas numeradas para disfrutar del mismo tienen un precio de cinco euros, disponibles en el propio Centro Cultural y a través de internet en www.mientrada.net.

El día 13 será un adelanto de lo que se podrá disfrutar el sábado siguiente. Ese día 20, junto a la Coral Polifónica María Santísima de la Paz, el concierto se estructura en tres partes con una primera intervención de la Coral Polifónica María Santísima de la Paz con una selección de obras navideñas y piezas sacras; seguidamente actuará la Coral Santa Cecilia con villancicos europeos interpretados en su idioma original y obras tradicionales presentadas como un recorrido cultural e histórico; y por último una actuación conjunta de ambas.

Desde la Coral afirman que el encuentro nace con la intención de reforzar la colaboración entre dos formaciones corales que comparten trayectoria, vocación cultural y un fuerte compromiso social destacando que el espectáculo combina tradición navideña, música sacra y obras de distintas procedencias culturales.

La Asociación de Parkinson ha agradecido el gesto solidario de ambas corales y ha animado a acudir a disfrutar con la música «de calidad», algo que ha corroborado el concejal de Cultura que se muestra «encantado de hacer hueco siempre en nuestra agenda cultural para la Coral Santa Cecilia».