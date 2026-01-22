Alhaurín de la Torre celebrará el próximo sábado 24 de enero una nueva edición de Callejea, el Día de la Participación Ciudadana, que alcanza ya su séptima convocatoria y se consolida como el primer gran festival del año en la provincia de Málaga. La jornada reunirá actividades gratuitas para todos los públicos desde las once de la mañana hasta la madrugada, con un marcado carácter cultural, musical y familiar.

El evento convertirá las calles del municipio en un gran espacio de convivencia, con pasacalles de asociaciones culturales y folclóricas, talleres infantiles y propuestas participativas repartidas por distintos puntos de la localidad. El inicio oficial llegará con una ruta encabezada por el colectivo Moteros Alhaurín, dando paso a una programación que irá creciendo en intensidad a lo largo del día.

🎤 Un cartel ecléctico con nombres destacados del pop-rock

La música será uno de los grandes protagonistas de Callejea 2026. El cartel incluye a bandas consolidadas del panorama nacional como La Cabra Mecánica y Melón Diesel, junto a propuestas emergentes como Morochos y los malagueños Bauer. La jornada se cerrará con la sesión de We Are Not Dj’s.

El escenario José González Velasco dará también protagonismo al talento local y provincial, con actuaciones de Mr. Proper, Fitopaldis, Chanwei, Lady Shakes y Jil Jilala, configurando una oferta musical variada que recorrerá distintos estilos y generaciones.

👨‍👩‍👧‍👦 Programación familiar y tejido asociativo

Uno de los ejes fundamentales de Callejea es su orientación familiar. El Ayuntamiento ha diseñado una programación específica para niños y jóvenes que incluye talleres creativos, actividades participativas y el espectáculo de circo ‘Punto de encuentro’. Como novedad, se incorporan sesiones de cuentacuentos y una ludoteca para menores de 3 a 12 años, abierta de 16:00 a 22:00 horas.

El Día de la Participación Ciudadana servirá además para visibilizar el trabajo del tejido asociativo local. Las asociaciones del municipio contarán con stands en la Calle Málaga y participarán con actuaciones en el escenario de Calle Reales Alcázares, reforzando el carácter comunitario del evento.

📍 Nueva ubicación por el éxito de convocatoria

Debido a la gran acogida de ediciones anteriores, Callejea cambia este año de ubicación, manteniéndose en un entorno próximo al Barrio Viejo y con espacios más amplios. El director del festival, Rafael López, ha destacado que esta decisión responde a la necesidad de garantizar mayor comodidad y seguridad para el público.

Callejea es una iniciativa del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el marco de la festividad de San Sebastián, patrón de la localidad, y cuenta con la colaboración de numerosas áreas municipales, consolidándose como una de las grandes citas culturales y participativas del calendario provincial.