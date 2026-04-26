El alcalde y la concejala de Igualdad visitan el Edificio de Promoción, convertido en una gran exhibición de esta tradición artesanal

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El Edificio de Promoción de la barriada El Peñón ha acogido este sábado una nueva edición del tradicional Encuentro de Bolillos, que ha alcanzado su duodécima edición, organizado por la asociación Mujeres por la Alegría en colaboración con el Área de Asuntos Sociales e Igualdad.

La cita se consolida como un evento de referencia desde que naciera en 2005, reuniendo en esta ocasión a cerca de doscientas mujeres llegadas desde distintos puntos de Andalucía y de otras comunidades en una jornada marcada por la convivencia y la tradición.

Durante toda la mañana, las encajeras han trabajado en sus mesas elaborando piezas de bolillos y mostrando sus creaciones al público, en un ambiente en el que no han faltado la música, la comida y el intercambio de experiencias entre las participantes.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala María del Carmen Molina y otros miembros de la Corporación, ha estado presente en el encuentro, recorriendo las mesas y compartiendo momentos con las asistentes. Durante su intervención, el alcalde ha querido lanzar un mensaje destacando que “no tenemos que darnos por vencidos nunca en nada”, poniendo en valor el esfuerzo y la constancia de las artesanas.

Además, tanto el alcalde como la concejala han sido los encargados de hacer entrega de los reconocimientos a las asociaciones y monitoras participantes en este encuentro.

El evento ha contado también con diversos puestos de venta de materiales y productos relacionados con el encaje de bolillos, con presencia de participantes llegados desde lugares como Alhaurín el Grande, Granada, Ibiza o Barcelona.

Villanova ha felicitado a las participantes por mantener viva esta tradición artesanal y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con este encuentro, que continúa creciendo y llevando el nombre de Alhaurín de la Torre a distintos puntos.