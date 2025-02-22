Las jóvenes artistas Alice Allegri (flauta) y Wendy Palomeque (marimba) han protagonizado un original espectáculo dentro de este ciclo que organiza la Concejalía de Cultura en colaboración con el Área de Igualdad

La II edición del ciclo musical ‘Alhaurín suena en femenino’ que organiza el Área de Cultura que dirige Manuel López ha puesto este viernes el punto final con el concierto protagonizado por el Dúo Tonali en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’.

Este dúo tiene sede en Ámsterdam y está formado por la flautista italo-española y vecina de la localidad Alice Allegri y la marimbista mexicana Wendy Palomeque. Las dos son unas apasionadas de la música de cámara y del descubrimiento de nuevo repertorio que les sirve para contar historias como en el concierto que han ofrecido este viernes que ha abarcado desde la música tradicional de América Latina, a piezas originalmente escritas para dúo de marimba y flauta o arreglos de obras del repertorio clásico.

Con este espectáculo se ha cerrado un ciclo que abrió en el mes de octubre Alicia Tamariz y por el que también han pasado Rocío García y la Orquesta de Cámara Arsis. Desde el Área han valorado muy positivamente este ciclo que ha vuelto a poner en valor el trabajo y la trayectoria de mujeres alhaurinas o que están relacionadas en cierto modo con el municipio a través de su trabajo y trayectoria vital.