El próximo sábado 25 de octubre de 2025, a las 18:30 horas, el Centro Sociocultural y de Artes La Platea de Alhaurín de la Torre acogerá una charla especial protagonizada por Almudena Cid, reconocida exgimnasta olímpica, actriz y escritora.

El encuentro, con entrada libre hasta completar aforo, estará conducido por el periodista Moisés Rodríguez (TVE) y ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca la trayectoria personal y profesional de una de las figuras más emblemáticas del deporte y la cultura española. Al finalizar, se servirá un vino español cortesía de Grupo Piérola, patrocinador del evento.

Una trayectoria inspiradora

Almudena Cid es una de las deportistas más destacadas de la historia de la gimnasia rítmica en España. Participó en cuatro Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008) y se convirtió en referente mundial por su estilo único y su capacidad para mantenerse en la élite durante más de una década.

Tras su retirada de la competición, ha continuado vinculada al deporte como comentarista en RTVE, además de forjar una sólida carrera como escritora y actriz, participando en reconocidas producciones teatrales y televisivas.

Una cita cultural de acceso gratuito

La charla forma parte de la programación cultural impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en colaboración con el espacio La Platea y el patrocinio de Grupo Piérola y NH Málaga.

Con este evento, el municipio refuerza su compromiso con la divulgación cultural y el impulso de actividades que combinan deporte, arte y superación personal, acercando al público referentes nacionales que inspiran con sus historias.