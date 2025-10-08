Los agentes contactaron con el propietario, que confirmó que había denunciado su sustracción días atrás. La Concejalía de Seguridad Ciudadana recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia o sospecha relacionada con vehículos sustraídos
La Policía Local de Alhaurín de la Torre ha recuperado una motocicleta que figuraba como sustraída en una base de datos oficial. Mientras estaba de servicio, una patrulla localizó el vehículo, tras recibir un aviso de la central operativa sobre una moto sospechosa estacionada en la vía pública.
Comprobada la matrícula, se confirmó que el vehículo constaba como dado de baja temporal por sustracción. Tras contactar con su propietario, éste informó de que había denunciado en la Policía Nacional el robo en su momento en la ciudad de Málaga y que existían grabaciones del suceso.
El vehículo fue puesto a disposición de su titular, quien fue informado del procedimiento para su recuperación. La Concejalía de Seguridad Ciudadana recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier incidencia o sospecha relacionada con vehículos sustraídos para facilitar su localización.