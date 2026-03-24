Andalucía encara una nueva cita electoral el próximo 17 de mayo con un escenario político que, a día de hoy, sitúa al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una posición claramente favorable para revalidar el Gobierno autonómico.

Sin embargo, más allá del resultado final, la gran incógnita no es tanto quién ganará las elecciones, sino si el Partido Popular logrará mantener la mayoría absoluta o si volverá el escenario de pactos.

Un PP consolidado que juega a mantener el control

Tras su histórica mayoría absoluta en 2022, el Partido Popular llega a estos comicios con una estrategia basada en la estabilidad y en la imagen de gestión moderada que ha consolidado en los últimos años.

Moreno afronta la campaña con un objetivo claro: retener su electorado y evitar la desmovilización, principal riesgo para repetir un resultado tan amplio.

Todo indica que el PP volverá a ser la fuerza más votada, con suficiente margen sobre sus rivales, aunque el desenlace dependerá de si consigue superar el umbral que le permita gobernar en solitario.

🔴 El PSOE se encomienda a Montero para cambiar el rumbo

En el lado socialista, la apuesta por María Jesús Montero supone un giro estratégico para tratar de recuperar terreno tras el duro golpe electoral de hace cuatro años.

Su perfil político, con peso a nivel nacional, busca reactivar a un electorado que en anteriores comicios mostró signos de desmovilización.

El objetivo del PSOE no pasa tanto por disputar la victoria en este momento, sino por reconstruir su espacio, mejorar resultados y volver a situarse como alternativa real de gobierno en Andalucía.

🟢 Vox, al alza y pendiente del resultado del PP

Vox se presenta como uno de los actores clave de estas elecciones. Su crecimiento en los últimos años le sitúa en una posición que podría resultar determinante si el PP no alcanza la mayoría absoluta.

El partido aspira a consolidarse como tercera fuerza con un peso suficiente como para influir en la gobernabilidad.

En ese contexto, el papel de Vox dependerá directamente del resultado del PP:

Si Moreno logra mayoría absoluta, su influencia será limitada

Si no, podría convertirse en pieza decisiva para la investidura

🟣 La izquierda alternativa llega fragmentada

Uno de los factores que más condiciona el bloque progresista es la división de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE.

La concurrencia en varias candidaturas reduce sus opciones en un sistema electoral que penaliza la fragmentación, especialmente en provincias con menor número de escaños.

El resultado previsible es un espacio político que, más que aspirar a crecer, tendrá que centrarse en mantener representación y evitar quedar diluido.

📍Unas elecciones abiertas… pero con tendencia marcada

El panorama previo dibuja un escenario donde:

El PP parte como favorito indiscutible

El PSOE busca frenar la caída y recuperar terreno

Vox intenta consolidar su crecimiento

La izquierda alternativa compite por sobrevivir

🧠 Clave final: mayoría o pactos

El resultado de estas elecciones dependerá, en gran medida, de un único factor:

👉 si el Partido Popular alcanza o no la mayoría absoluta

A partir de ahí, el escenario cambiará completamente:

Mayoría absoluta → continuidad sin necesidad de acuerdos

Sin mayoría → posibles pactos y nueva etapa política

Andalucía afronta así unas elecciones que, más que un cambio de ciclo, pueden confirmar o matizar el actual equilibrio de fuerzas.