El actor y director, nominado a los premios Goya y Max, participará en un encuentro con el público en el Centro Cultural La Platea con entrada libre hasta completar aforo.

El Centro Cultural La Platea acogerá el próximo 11 de abril una cita destacada con el mundo de la interpretación con la presencia del actor y director Pedro Casablanc, reconocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro.

Casablanc, nominado a premios Goya y Max, es conocido por su participación en producciones como Hospital Central, Mar de plástico, Los hombres de Paco o Amar es para siempre, consolidándose como uno de los rostros más versátiles del panorama audiovisual español.

El encuentro tendrá formato de charla-entrevista y estará conducido por el periodista Moisés Rodríguez (TVE), ofreciendo al público la oportunidad de conocer de cerca la experiencia profesional y personal del intérprete.

La actividad se celebrará a partir de las 18:30 horas en La Platea (calle Goleta s/n) y contará con entrada libre hasta completar aforo.