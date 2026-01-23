El Ayuntamiento da luz verde a la instalación de 21 cámaras más en diferentes avenidas y accesos a barriadas y urbanizaciones con la finalidad de reforzar la seguridad, facilitar la gestión de la movilidad y como medida de disuasión frente a infracciones y delitos

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado una ambiciosa ampliación del Centro de Vigilancia y Control del Tráfico que gestiona la Policía Local mediante la instalación de un total de 21 cámaras más distribuidas en 11 puntos del término municipal. El plan, encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, se irá desarrollando por fases a lo largo de los próximos meses y supondrá un notable refuerzo de este servicio, que se inauguró en 2017.

La propuesta presentada por el concejal de Seguridad Ciudada y Tráfico, Francisco José Sánchez, atiende al informe policial redactado a tal efecto. Se trata en todos los casos de avenidas o accesos a distintas barriadas y urbanizaciones.

En algunos puntos se instalará una única unidad y en otros dos, tres y hasta cuatro, atendiendo a razones como la existencia de cruces con otras calles, la intensidad del tráfico o la presencia de otras cámaras en la zona. Aproximadamente un 60% se colocarán en urbanizaciones y barriadas y un 40% en el casco urbano.

Los principales objetivos son mejorar la seguridad, gestionar el tráfico de manera más eficiente, disuadir de posibles infracciones o delitos y facilitar las investigaciones con pruebas visuales.

El Centro de Control del Tráfico de Alhaurín de la Torre se inauguró hace nueve años, entonces dotado con apenas una docena de cámaras para vigilar en tiempo real el tráfico. Desde entonces, se ha ido mejorando e implementando con más puntos, ahora cifrados en unos 60, para vigilar las avenidas, cruces importantes y entradas a barriadas y urbanizaciones, en cualquier caso siempre en calles donde la competencia es municipal, excluidas aquellas carreteras que dependen de otras administraciones.

Los informes policiales recalcan que la presencia de las cámaras arrojan “resultados muy positivos” en cuanto al esclarecimiento de siniestros viales, investigación de delitos contra la seguridad vial, control de problemas de tráfico, así como por su utilidad demostrada en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el esclarecimiento de delitos en general o localización de personas desaparecidas, entre otros fines.

Todo ello en aras de la reducción de la accidentalidad, el incremento del cumplimiento normativo, la optimización del tráfico a tiempo real con el ajuste de semáforos y gestión de rutas alternativas y una mayor percepción de seguridad para conductores y vecinos.