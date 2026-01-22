La actividad se ha basado en la idea de ‘Entendernos mejor para conectar mejor’ y ha sido impartida por la educadora Carolina Montalvo en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’

MÁS INFORMACIÓN:

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha sido escenario este jueves de una enriquecedora propuesta formativa a cargo de la educadora Carolina Montalvo, con el taller «Escúchame… que no me entiendes», dirigido a madres, padres y familias interesadas en fortalecer la comunicación con sus hijos e hijas adolescentes.

La actividad ha brindado un entorno cercano, práctico y reflexivo para aprender estrategias que faciliten un diálogo más efectivo en esta etapa vital, abordando situaciones frecuentes como los silencios prolongados, la frustración o los conflictos, que a menudo generan la percepción de incomunicación.

Partiendo de la idea de que no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de escucharse con atención y honestidad, el taller ha ofrecido herramientas para conversar sin reproches ni alzar la voz, fomentando vínculos basados en el respeto mutuo y la conexión emocional dentro del núcleo familiar.

Organizado por el Área de Cultura, el encuentro ha estado pensado para familias reales y conversaciones significativas, apoyándose en una premisa clara: comunicarse con un adolescente puede parecer hablar lenguajes distintos, pero esa dificultad no implica un error, sino la oportunidad de aprender nuevas formas de entenderse.

La cita ha sido valorada muy positivamente por el concejal de Cultura, Manuel López, quien ha destacado la iniciativa como “muy satisfactoria y positiva”.