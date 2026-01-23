La concejala de Asuntos Sociales y representantes de la Coral Santa Cecilia hacen entrega de la recaudación del concierto del pasado 20 de diciembre que protagonizaron la propia agrupación local y la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de Málaga

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios ha acogido el acto de entrega de los fondos recaudados durante el concierto benéfico celebrado el pasado 20 de diciembre. Esta iniciativa, protagonizada por la Coral Santa Cecilia y la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de Málaga, permitió canalizar la solidaridad de los vecinos en favor de la Asociación de Parkinson de la localidad.

El acto ha contado con la presencia de la concejala de Asuntos Sociales e e Igualdad, María del Carmen Molina, junto al presidente de la Asociación de Parkinson, Rubén Martín Soto; su vicepresidente, Agapito Garrido; y la coordinadora y psicóloga, Aisa Aguirre. En representación de la Coral Santa Cecilia han estado presentes su presidente, Carlos Formby, y el tesorero y expresidente, Mere Romero.

Durante el encuentro se llevó a cabo el tradicional intercambio simbólico que pone de manifiesto el éxito de la convocatoria: la Coral hizo entrega del cheque con la recaudación a los responsables de la asociación, quienes, a su vez, correspondieron con una carta de agradecimiento formal por la implicación y el compromiso de la agrupación musical.

Desde la Concejalía se quiso destacar la importancia de la colaboración entre las instituciones sociales del municipio y los colectivos culturales, subrayando especialmente la trayectoria de la Coral Santa Cecilia, estrechamente vinculada desde hace años al apoyo a causas solidarias en Alhaurín de la Torre.

Por su parte, la Coral Santa Cecilia expresó su agradecimiento a Alejandro de Palma Garrido, director de ambas formaciones, quien no pudo estar presente en el acto, pero fue el responsable de la dirección artística del concierto. Del mismo modo, se reiteró el reconocimiento a las áreas de Asuntos Sociales y de Cultura por su respaldo decisivo para la celebración del recital.

Para quienes deseen revivir el concierto o conocer de cerca el trabajo de estas agrupaciones, el vídeo completo del evento se encuentra disponible en el siguiente enlace:



https://youtu.be/oH9Snog96co