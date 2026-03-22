Ensemble Vega y el poeta Francisco Silvera Guillén interpretaron la obra ‘Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz’, de Joseph Haydn. Siguen a la venta las entradas para el resto de conciertos de esta edición (5 €)

Este sábado ha dado comienzo la vigésimo primera edición del Ciclo de Música de Cámara, todo un clásico de la cultura alhaurina y un referente en el género en toda Andalucía por su calidad, trayectoria y experiencia. En esta primera cita, organizada por el Área de Cultura, se ha llenado el aforo del Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ y ha estado protagonizada por Ensemble Vega junto al poeta Francisco Silvera Guillén con la obra ‘Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz’, de Joseph Haydn.

El coordinador del ciclo, Antonio Heredia Bayona ha estado presente y ha asegurado que es una alegría comenzar este ciclo y, además, por primera vez antes de Semana Santa con una sesión dedicada a este tiempo.

El ciclo continúa el 18 de abril con el Cuarteto Ars Nova y Cornelia Lezin al piano, que interpretarán obras de Frank Bridge y Edward Elgar. En la cita del 25 de abril visita el ciclo el Trío Rodin con las obras ‘Suite Romeo y Julieta’, de Sergei Prokófiev, y ‘West Side Story’ de Leonard Bernstein con arreglos del propio trío.

El 9 de mayo se cierra esta edición con la presencia de un trío histórico como es Arbós, un clásico del ciclo, que cuenta con un Premio Nacional de Música, e interpretarán un repertorio muy español, con obras de Joaquín Turina y Enrique Granados.

Las entradas para estos conciertos están a la venta en el mismo Centro Cultural en su horario de apertura y, a través de internet, en la web www.mientrada.net al precio de cinco euros.