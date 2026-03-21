(Nota de Prensa de PSOE Málaga) Los socialistas reconocen a Lola Sánchez, a María José Anés a título póstumo y a la Federación Peñarrubia, además de hacer una mención especial a María Miralles

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reivindicado el compromiso feminista de su formación durante la entrega de los IX Premios Carmen Olmedo. Los socialistas han distinguido en esta edición a Lola Sánchez, a María José Anés a título póstumo y a la Federación Peñarrubia, además de realizar una mención especial a María Miralles.

“La igualdad no se discute, se defiende y se apoya con recursos, leyes y compromisos. Decimos alto y claro que el feminismo es una seña de identidad de este partido. Vamos a seguir trabajando desde todas las instituciones para que ninguna mujer tenga menos oportunidades por el hecho de serlo. La igualdad real aún no está conquistada y no vamos a parar hasta conseguirla”, ha manifestado Aguilar durante su intervención.

“Hoy reivindicamos una forma de entender la política poniendo a la gente en el centro de nuestra acción. No hay nada más movilizador, transformador y necesario que el feminismo”, ha asegurado, al tiempo que ha destacado que este acto “representa lo mejor que somos como organización: compromiso, memoria y lucha por la igualdad”.

Asimismo, ha subrayado la determinación de las mujeres del PSOE. “No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad. Vivimos tiempos en los que algunos quieren cuestionar avances que creíamos consolidados. Por muy lejos que avancen las mujeres con sus reivindicaciones, aún quedará mucho camino por recorrer frente a siglos de machismo”, ha señalado.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Yolanda Florido, ha reivindicado la figura de Carmen Olmedo. “Llevamos con orgullo el nombre de Carmen Olmedo, que no fue una espectadora de su tiempo, sino una arquitecta de nuestra igualdad. Nos enseñó que el feminismo es el hilo violeta que debe coser cada política, cada ley y cada espacio en el que actuamos”, ha destacado.

“Nos dejó una gran responsabilidad: no permitir que ni un solo derecho conquistado sea eliminado”, ha añadido. “Cuando una mujer socialista avanza, no lo hace sola: rompe techos y abre camino para todas”, ha afirmado.

Respecto a las premiadas, ha señalado que “no han sido espectadoras de la historia, sino protagonistas de un feminismo que transforma”. “Son la prueba de que sin feminismo no hay justicia ni democracia”, ha dicho.

“El futuro feminista está hoy bajo el asedio de quienes quieren devolvernos al silencio, de quienes niegan la violencia que sufrimos y de quienes ven en nuestros derechos una amenaza. Ante esto, respondemos con más feminismo que nunca. El futuro será feminista o no habrá democracia. Ni un paso atrás”, ha concluido.

Distinciones

El PSOE de Málaga ha premiado a Lola Sánchez López, histórica feminista y socialista que fue diputada en la primera legislatura del Parlamento de Andalucía. Los socialistas han destacado que su trayectoria es “ejemplo de coherencia, firmeza ideológica y compromiso con la justicia social”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Mujeres Peñarrubia, presidida por María del Mar González, ha sido reconocida como ejemplo del valor del asociacionismo y del trabajo colectivo en defensa de la igualdad, demostrando que el feminismo también se construye desde lo local.

A título póstumo, se ha reconocido a María José Anés, que dejó una huella imborrable en la provincia a través de su compromiso con la igualdad y la justicia social.

Además, se ha realizado una mención especial a María Miralles por una trayectoria marcada por la entrega, la lucha y el compromiso con los valores de igualdad y justicia social.