La iniciativa tendrá tres ejes: el reparto de 12.000 boletos ‘rasca y gana’ y 5.000 bolsas de papel con diseños atractivos; un amplio programa de actividades para la dinamización de calles del casco urbano, y una intensa promoción de pymes en redes sociales y radio

La Concejalía de Comercio ha presentado su campaña con motivo de la Navidad, una época del año tradicionalmente asociada a un incremento del consumo y de la actividad para los establecimientos. Con la premisa de favorecer e incentivar las compras en el tejido empresarial de Alhaurín de la Torre, el Área que dirige María del Mar Martínez ha diseñado un ambicioso programa de dinamización de calles, por un lado, y de promociones específicas en los negocios locales, por otro, que se prolongará hasta el 5 de enero.

La rueda de prensa donde se han desgranado las actividades y pormenores de la iniciativa ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y de la titular de Comercio, además del equipo técnico municipal.

La campaña cuenta con tres pilares fundamentales sobre los que se asienta la misma: una promoción de boletos ‘rasca y gana’ para obtener premios a partir de una compra mínima en los comercios adheridos; la visita de Papá Noel y sus elfos para que los niños puedan hacer entrega de sus cartas, y otros eventos de animación urbana, y la intensificación de la presencia en redes sociales y radio para dar a conocer las pymes locales.

Participan en ella todos los comercios que vendan artículos de regalo: moda, complementos, zapaterías, menaje, decoración, pequeños electrodomésticos, regalos en general y aquellos servicios como bono peluquería o bono estética, entre otros.

Para poder obtener los rascas, es indispensable que los clientes hagan sus adquisiciones de bienes, productos o servicios en alguno de esos negocios. De las más de 5.000 tarjetas que se van a repartir entre todos los establecimientos, 3.200 estarán premiados con numerosos regalos, entre los que hay artículos de electrónica, como secadores de pelo, cepillo dental Braun, cafetera Dolce Gusto o una freidora sin aceite, entre otros, hasta un total de 40 distintos.

El canje de los boletos premiados se hará en las dependencias de la Casa de la Juventud, del 8 al 17 de enero de 2025, en horario de 10:00 a 13:30 horas y una vez pasada esa fecha no se hará entrega de más obsequios.

Por otro lado, el 6 de diciembre tendrá lugar un espectáculo de magia ‘La magia es arte show’, a las 12 del mediodía en la plaza de España y el 21 de diciembre habrá un set de vídeo 360 navideño en la plaza de los Regulares, a partir de las once y media de la mañana, al igual que el 28 de diciembre que se contará con la misma actividad pero en la plaza de San Sebastián.

Además, el día 23 de diciembre, sábado, en la plaza de San Antonio, volverá a estar Papá Noel y sus elfos recibiendo a todos los niños que quieran hacer entrega de sus cartas con su lista de regalos. Esta actividad ha sido un completo éxito en años anteriores y una de las más demandadas en estas fechas pues los más pequeños pueden acercarse directamente a Papá Noel y hacer sus peticiones.

El tercer eje de la campaña será en la promoción a través de reels en redes sociales de los comercios alhaurinos que así lo deseen. Para ello, las redes sociales de Comercialh estarán disponibles para que los establecimientos puedan darse a conocer junto con sus productos y servicios con un enfoque innovador y de alto alcance.

Se han realizado un total de 20 spots en formato horizontal y vertical que se irán retransmitiendo en las redes sociales y en La Mega Radio hay 50 negocios que se van a promocionar con cuñas publicitarias. También habrá una promoción de la hostelería local, ya que se publicarán los menús y ofertas para cenas de Nochebuena, Nochevieja y celebraciones grupales en bares y restaurantes locales.

Una vez más, desde el área se les hará entrega de bolsas de papel personalizadas y alusivas a la Navidad, reutilizables, para que los comercios puedan repartirlas a sus clientes. Cuentan con un diseño muy especial, original y alegre y está previsto que se distribuyan más de 5.000 unidades.

COMERCIOS INCLUSIVOS

Por último y más allá del periodo estrictamente navideño, la Concejalía hace un llamamiento a los establecimientos de Alhaurín de la Torre que desean ser denominados ‘Comercio Inclusivo’. Para ello, tienen que acceder a la web del Área y ahí se les ofrece una formación online para aprender lo básico sobre la lengua de signos española, a cargo de Ana García, monitora de esta formación de la Casa de la Juventud. Hasta el momento, hay 21 pymes que ya han decidido formar parte de este listado.

