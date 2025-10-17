El alcalde ha inaugurado este viernes el evento, que se puede disfrutar todo el fin de semana en el Recinto Ferial con numerosos stands de marcas artesanales, ‘food trucks’ y música en directo

MÁS INFORMACIÓN:

Este viernes ha quedado abierto el Festival de la Cerveza de Alhaurín de la Torre que alcanza su cuarta edición y que se va a desarrollar durante todo el fin de semana en el Recinto Ferial.

Centenares de personas han pasado ya por esta celebración que está organizada por el Área de Fiestas y Turismo y que ha sido inaugurada por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de la delegación organizadora, Andrés García; y otros ediles de la Corporación Municipal.

La Fiesta de la Cerveza reúne a numerosas empresas de marcas artesanales de la provincia y de todo el país e incluso de fuera de nuestras fronteras en los numerosos ‘stands’ con los que cuenta. También se puede disfrutar de comida en alguno de los distintos ‘food trucks’ distribuidos por el recinto.

La música es un componente fundamental de esta celebración y a lo largo de todo el fin de semana se podrá disfrutar con numerosos conciertos como el que han ofrecido los alhaurinos Velacruz y los siempre reclamados Comando G este viernes.

El sábado se han previsto hasta tres actuaciones: Papa’s Band a la una de la tarde; Zayas Cover Band a las seis y Los Lolipopers a las diez de la noche. El domingo será el turno de la banda Capitán Vinilo, que saldrá al escenario a las 15.00 horas.

Las autoridades han recorrido el recinto y han podido comprobar de primera mano el excelente ambiente y probar alguna de las cervezas que se ofrecen. El programa completo puede consultarse en la we