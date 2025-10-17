A través de la aplicación o la web de Línea Verde se recibieron una media de 11,46 avisos diarios. El informe mensual del área revela que se han resuelto más del 83%

Durante el mes de septiembre, el Área de Servicios Operativos ha gestionado un total de 519 incidencias, según se señala en el informe mensual que elabora la concejalía que dirige Rodrigo Jiménez. De ellas, se han resuelto de forma prácticamente inmediata 431, con lo que el porcentaje se ha instalado en el 83,04 %.

Desde la aplicación de Línea Verde se ha intervenido en 344 incidencias (11,46 diarias). Un total de 100 se han tramitado a través de otros canales: avisos telefónicos a SS.OO., registro municipal, aquellas comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas, etc.