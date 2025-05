(Jmm Caminero) Según Internet no existe ningún Museo o Casa-Museo de Semana Santa en la Comunidad de Madrid. Con lo cual si es cierto, debo confesar cierta perplejidad.

Sabe usted, estimado lector/a que los articulistas de opinión, somos unos bocazas, hablamos-escribimos de casi todo, y, de casi todo no podemos saber. Por tanto, el que recibe un texto o mensaje en una botella electrónica con palabras e ideas e imágenes, que se denomina columnismo de opinión o articulismo de opinión literario debe saber este presupuesto. El articulismo es na realidad cultural, a mitad de camino entre el periodismo y la literatura, usted debe saber, a qué juego y en qué cancha está jugando. Un artículo de opinión, sirve para que usted sea consciente de algo, pero usted abajo en los comentarios puede perfeccionarlo, porque usted podrá y podría saber mucho más que este modesto articulista juntador de símbolos y signos y palabras e imágenes y conceptos e ideas…

En estos últimos lustros en esta Piel de Toro, así se denominaba en la Antigüedad antes de la Hispania de los romanos, también Tierra de Conejos, también Iberia, también Celtiberia, también Hispania romana. En este terruño del que somos parte y del que habitamos y nos habita, han surgido lo que se denomina Museos de Semana Santa o Casas-Museo de Semana Santa. La razón, dicen última y esencial. Es que los pasos o santos que durante siglos han estado en las iglesias, por diversidad de razones, pero una las reformas del Vaticano II, pues se pensó que las iglesias, deberían no tener decenas de imágenes, sino producirse la ascética de las imágenes y santos. Por tanto, muchas se sacaron de las iglesias y se guardaron en las sacristías y en los recintos de las iglesias privados.

Muchas de esas imágenes, desde ya hace siglos, procesionan, es decir, como ustedes saben, van por las calles, es, diríamos, van haciendo manifestaciones por las calles –esta imagen supongo le habría gustado al maestro del articulismo Umbral, sepa usted, que nuestra lengua ha dado muy buenos articulistas en estos dos siglos y medio…-. Pues las cofradías que son las responsables de esas imágenes que se mueven por las venas de las calles de alquitrán de nuestros terruños, en algunos lugares, durante siglos de tierra. Pues, esas cofradías los guardan, conservan, custodian durante todo el año en un almacén. Pues en un momento, no sé dónde estalló el eureka, a alguien se le ocurrió exponerlo durante todo el año. Y, de ahí, surgió, evolucionando el concepto de Museo o Casa-Museo de Semana Santa.

De ahí han surgido una serie de museos entre otros el de Cuenca, el de Zamora, Málaga, Orihuela, Villaviciosa, Puerto Lumbreras, Torrevieja, Valencia, Bilbao, Hellín, Lorca, Puente Genil, Crevillent, Ferrol, León, Viveiro, Lucena, Écija, Alcalá la Real, Cabra, Torrent, el de Baena se inaugurará en el 2026, etc.

Con lo cual pienso y creo y estimo y valoro, que quizás Madrid, la Comunidad de Madrid, con varios millones de personas, con una historia larga también en lo religioso, puede en algún convento o monasterio o iglesia que no esté abierta al culto, o que tenga un suficiente espacio, recoger y abrir un Museo de Semana Santa. Creo que con la riqueza cultural e histórica que dispone Madrid, con que cada cofradía preste una imagen, preste algunas piezas a este posible y potencial museo, pueden abrir un Museo en unos meses. Solo buscar el lugar. Ponerse de acuerdo las cofradías, que hasta ahora, según los datos que dispongo, son las que están detrás de estos museos. Creo que Madrid se merece un Museo de Semana Santa…

A veces, resulta una paradoja, quizás, reiteramos la idea anteriormente expuesta, los articulistas hablamos de todo, y, no sabemos de casi nada, más los articulistas como este escribiente, que soy del grupo de los que no recibimos emolumentos económicos por esta labor. También se echa en falta un Museo Diocesano en la Comunidad de Madrid, ya sé que existe el Museo de la Catedral de la Almudena.

Pero creo que casi todos los presbíteros, Según los datos que dispongo en la comunidad de Madrid existen 1.711 sacerdotes –no sé si se incluirán también los religiosos-. Una cifra importante en relación al resto del territorio. Pero de toda esa cifra, supongo que más del noventa por ciento han visitado Roma, muchos han realizado estudios complementarios en Roma. Y, todos han visto que dentro de Los Museos Vaticanos, existe un museo de arte actual, que creo se denomina Colección de Arte Moderno y Contemporáneo, incentivado y creado por Pablo VI. Siempre me ha llamado la atención, que después vienen a sus diócesis, y, en todas existen museos diocesanos, pero olvidan esa dimensión de arte actual, del arte actual religioso, quizás arte religioso actual religioso no litúrgico. Cosa que han hecho durante siglos, en cada época el arte del momento: Románico, Barroco, Gótico, Paleocristiano, Bizantino, etc.

Por tanto, incentivo y pregunto y sugiero a las Autoridades Eclesiásticas de la Comunidad de Madrid, que estudien la posibilidad y que creen, al menos un Museo de la Semana Santa, y, si es posible, un Museo Diocesano, o amplíen el de la Catedral de la Almudena, a recoger, también arte actual… Creo que son dos herramientas que serían necesarias, para esa combinación de lo pastoral y las artes, de la evangelización y las artes… Hasta aquí, puede llegar mi mano, ahora le toca recoger a otros el testigo. Al menos pensarlo y repensarlo… Paz y bien…

