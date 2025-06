(Jmm Caminero) Entre todas las iniciativas que la DGT realiza para evitar accidentes de tráfico ha diseñado ésta, hasta dónde sé y conozco es hacer una exposición y un libro de humor gráfico.

Creo que esta iniciativa es necesaria y loable. Un piano dispone de muchas teclas, y, entre todas las teclas forman y conforman la composición musical. Una tecla sola, es por sí, una realidad pequeña, pero una tecla junto con otras pueden componerse millones de canciones, cuartetos, sinfonías… Este es el misterio del ser humano, una cosa pequeña es en sí pequeña, pero demasiadas veces, lo pequeño se hace grande y lo grande pequeño.

Puede parecer para muchos que las viñetas y el humor gráfico no añade nada o casi nada a la Seguridad Social, yo creo y estimo que es un juicio erróneo. Cuándo los periódicos eran en papel, todo el mundo que los leía, casi todas las personas leían y veían las viñetas, incluso aunque no les gustasen, porque en un minuto, menos a veces, captas una imagen y una frase, entiendes y percibes un mensaje o un pensamiento o una idea.

Creo que esto es lo que la DGT y otras entidades que se ocupan en el estudio de la conducción y de la evitación de accidentes de tráfico, diversas organizaciones existentes, las compañías de seguros, las administraciones públicas, etc. Pienso que deben estudiar y aplicar el humor y el humor gráfico y las viñetas para la reducción de accidentes de tráfico. Además de ser un elemento pedagógico y didáctico y publicitario importante. En una etapa de la historia que es eminentemente visual, creo que este medio o este género, a mitad de camino entre arte plástico y arte literario se debe utilizar más… Una viñeta se puede difundir potencialmente por las redes sociales, una simple viñeta como posibilidad puede llegar a miles o decenas de miles de personas…

Sugiero a la DGT que esta iniciativa la continúe, ahora evidentemente haga publicidad de la exposición y del libro publicado. Y, cada año siga y continúe haciendo una. Pueden hacerla en forma de concurso o premio, pero quizás no sea lo más adecuado. Quizás sea más certero invitar a los grandes viñetistas y humoristas gráficos del país, que envíen una o dos viñetas, que hayan publicado ya en sus medios o que no, que las envíen con el permiso de hacer una exposición y si es posible un libro. Creo que de las decenas de humoristas gráficos que publican en los medios, creo que ninguno se negará en contribuir para este bien necesario. Esta enseñanza didáctica y pedagógica, de las normas correctas de la conducción, y, darles un toque de humor y de humor gráfico.

Sugiero que deben abrir un plazo cada año, o tener abierto ese canal durante todo el año, para que cualquier humorista gráfico, no solo los grandes, sino personas que publican humor gráfico en periódicos digitales locales y regionales y provinciales, e, incluso personas que publican en sus redes sociales y en sus blogs, les envíen viñetas. Que hayan sido publicadas por ellos en sus medios o que no, pero con el permiso de que ustedes, de momento pueden publicarlas en sus redes sociales. La DGT y el resto de entidades que se ocupan de estos fines, de evitar accidentes de tráfico, todos disponen de Webs y de páginas, entre todas las secciones deberían disponer de una, dentro de la opinión o fuera de la opinión, que fuesen situando viñetas de humor gráfico… Si tienen un canal abierto todo el año, es más fácil que el humorista gráfico que ha publicado ha difundido una, ese mismo día, les envíe el enlace…

Este libro y esta exposición puede que no tenga demasiada ampliación en los medios de comunicación, quizás todos los medios deberían contribuir a su difusión porque es un medio directo e indirecto para difundir y educar sobre el conocimiento de la Seguridad Vial…

Indiqué hace tiempo, en otro artículo que la DGT u otras organizaciones que se dedican a la Seguridad Vial, sean privadas o públicas, podrían estudiar la posibilidad de realizar una base de datos, un repositorio, un directorio o una etiqueta en su Web en el que fuesen conservando y difundiendo materiales diversos gráficos y visuales e imágenes, de este tipo, de y sobre la Seguridad Vial, de tal forma que pudiesen ir coleccionando y, al mismo tiempo difundiendo viñetas de humor gráfico, carteles sobre la seguridad vial, diverso material de diseño sobre estos temas, materiales audiovisuales.

De tal modo que en esa etiqueta sobre este fin, se podrían ir difundiendo y coleccionando y guardando al cabo del tiempo cientos y miles de piezas de estas obras –desde viñetas gráficas de humor, chistes dialogados, carteles sobre estas temáticas, anuncios sobre estas cuestiones que se han ido realizando a lo largo de décadas, etc.-. hay que abrir caminos, y, después se verá hasta dónde nos llevan esos viajes…

Creo que esto podría constituir una base documental que podría ser muy importante. Y, que podrían ser utilizada para difundir mensajes de estos temas… Recuerdo un anuncio publicitario en televisión, en forma de dibujos animados, de hace varias décadas, intentando que las personas no bebiesen y no fuesen muy deprisa, no fuesen a una velocidad inadecuada. Creo que ese anuncio podría ser pertinente todavía y en la actualidad… Creo que en dicha Web podrían disponer de todos los anuncios que con este fin se han hecho en estas décadas, y, que pudiesen consultarse y verse…

Reitero que abran un canal para sugerir a los grandes viñetistas de este país, que publican en los grandes medios, pero también a los que publican en medios más locales y regionales, que realicen viñetas, de vez en cuando, una cada varios meses, y, las publiquen sobre esta temática. Al final, una viñeta realizada por los grandes de ahora, no pondré nombres, pueden verla decenas de miles de personas cada día.

Y, de paso recojan y clasifiquen y coleccionen y exhiban las viñetas, vuelvan a catalogar, a guardar, -con los permisos pertinentes de sus herederos- las viñetas que sobre esta temática hayan realizado los grandes del humor gráfico durante sus décadas de profesionalidad. No diré nombres, pero ha habido decenas en nuestro país… También los carteles, los diversos sistemas de publicidad, los audiovisuales, las fotografías –se imaginan una base de datos de fotografías sobre esta temática, ya hablaremos en otro lugar…-.

