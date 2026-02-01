(Por JMM Caminero) Existe un refrán o frase o máxima que es terrible: no se puede hacer tortilla sin romper huevos. Frase que se repitió en el siglo veinte, y, que se achaca a varios altos dirigentes.

Si alguien lee mis artículos, o, algunos de ellos, creo que esa anécdota de Julio Verne en algunas novelas o narrativas, que en mayor o menor medida se deja al “personaje sin indicarlo”, a la “persona afectada sin nombrarlo”, a las “personas-personajes sin mencionarlos o narrar algunas de sus características”, queda en incógnita parte de la persona-protagonista, queda con un signo de interrogación. Como aquel telegrama que se achaca, anécdota, al autor del Viaje a la Luna, que envió a su editor un interrogante abierto, simplemente un interrogante, y, le contestó el editor, con un solo interrogante cerrado –se refería, evidentemente a como iba en ventas y aceptación el libro que publicó de momento…-. (Bueno, ya saben el refrán de la cultura, todo el mundo se le achacan anécdotas, que la mayoría son falsas o erróneas, en el autor/a o en el protagonista, o en la frase-idea, etc.).

Bueno, no “indicar” tantos altos mandatarios, con el nombre, que a veces sé el nombre y el apellido, que en el siglo veinte ha traído, también en otros siglos, han pensado, que “el fin justifica los medios”, frase achacada a Maquiavelo, pero que nunca se ha encontrado escrita por él, no se sabe, si es una anexión no justa al personaje, o, lo expresó de viva voz o en algún escrito y se ha perdido. Pero El Príncipe, para muchos justifican dicha forma de actuar. Pero olvidan, tantos que han leído esa obra, que Maquiavelo también escribió, casi al mismo tiempo, otro libro, titulado Los Discursos, que viene a ser en muchos sentidos, contrario al que antes hemos citado.

El siglo veinte, en definitiva, los dos siglos anteriores nos han traído cientos y miles de realidades que son y han sido buenas, verídicas y verdaderas, pero también, nos han traído algunas, algunas docenas que han sido enormemente malas, negativas, perniciosas y malvadas. Han sucedido tragedias en la historia humana, que elevó los parámetros de maldad, de justificación del mal, por el fin justifica los medios y por una moral sin moral, por esa frase que rompe el corazón, utilizada para fines no gastronómicos, sino sociopolíticos: “No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos…”.

Recuerdo aquí, que este concepto-idea-enunciado-frase se utiliza y ha utilizado mucho en otros ámbitos de la vida, de la vida económica, social, cultura, incluso familiar. Hay que decirlo para que no se olvide… en mi vida, sin saberlo ellos o ellas, he encontrado demasiadas personas que seguían esta frase al pie de la letra… muchos, posiblemente, sin haber oído hablar nunca de Maquiavelo…

Saben que voy haciendo una mínima historia del articulismo hispánico, para eso, me sirvo de recordar nombres y, o, artículos concretos, hoy, citaré a Manuel Rivas Barrós que publicó un artículo, titulado: Los rompedores de huevos, publicado en El País, el 24 diciembre del 2017, que nos habla de estos temas, y, que invito a usted que lea y piense y reflexione sobre los textos de este gran novelista, narrador, articulista, opinador y analizados de la realidad.

Estimado lector podría realizar esta misma columna periodística sin citar este artículo y sin citar este autor. Pero quiero que el lector/a sea consciente que en el género de la opinión, tal y como la entendemos nosotros, que es una mezcla de literatura y periodismo e información y filosofía y otras ciencias sociales, llevamos un enorme camino y recorrido, caminamos y recaminamos por todos los lugares del pasado. Se podría realizar verdaderas antologías de artículos de estos tres siglos, de y en nuestro terruño ibérico que analizasen la cuestión de la guerra y mil otros temas –y, unos nos apoyamos en otros, aunque la mayoría no lo expresen, pero yo sí-. Porque al final, qué son los artículos sino espejos que reflejan el corazón colectivo de la sociedad, o de parte de ella…

Llevamos décadas con el temor de lo que se ha denominado guerra fría, que se terminó una fase, pero sigue otra etapa, seguimos en una guerra fría constante, porque las cinco o seis grandes potencias que tienen armamento nuclear, -casi todos los Estados BQ-, están siempre con los misiles anunciándolos que pueden dispararlos al aire para aterrizar en ciudades.

La teoría de la disuasión, ha permitido, según todos los analistas que se evite la tercera guerra mundial, pero eso mismo ha traído que estamos siempre bajo la espada de Damocles de un conflicto centralizado en un lugar, que termine en un seísmo o huracán o volcán nuclear. Todo ser que nace y ha nacido en estos ochenta últimos años lo sabe y lo siente… y lo padece. Creo que ese temor ha cambiado, es uno de los factores del cambio de toda la psicología del ser humano de este último siglo…

Pero nos enfrentamos a otra cuestión enormemente grave, el planeta, especialmente, Eurasia, en un momento o en otro, se llenaron de miles de campos de concentración, de distinta clase y temáticas y forma y manera –campos de concentración-prisioneros, no puramente de prisioneros que están bajo unas normativas internacionales, segundo, campos de concentración-trabajo, con una variedad de violencia y de fines productivos-, y, campos de concentración de extermino, en los cuales una gran parte de los que entraban salían fallecidos, con una variedad de materializaciones y concreciones de ese fin…

La humanidad, pasarán siglos, haciéndose la misma pregunta, cómo pudo el ser humano, en el siglo veinte, no entramos en otras realidades de siglos anteriores, realizar masivamente, esta enorme industria del mal y de la maldad y de la muerte y de la violencia y de quitar no sólo la vida a miles, cientos de miles, millones de personas, sino hacerles otros graves males, que no tenemos adjetivos para concretarlos, bajo unas banderas o bajo otras…

Pues, se dice que una razón o motivo, si es que existen razones y motivos, es esta famosa frase: “El fin justifica los medios” y “No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos…”. Sólo, solución no perfecta pero mejor, que meter a millones de personas en campos de concentración, sólo les hubiesen dejado irse de su nación-país-Estado-sociedad, sólo con eso se habrían evitado esos millones que terminaron en campos de concentración en toda Asia, en toda Eurasia en el siglo veinte. Una gran parte de ellos nunca salieron vivos de ellos…

Dicen que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, pero quizás los chefs de ahora podrían hacer una tortilla con una base de patatas, con una pasta de tortilla que una las patatas y los huevos estar enteros cocidos encima de la tortilla, o fritos encima de la tortilla. Así, así tendríamos una tortilla, una variedad de tortilla que no se ha roto el huevo por dentro, sólo la cáscara…

Terminemos, invito a que lea artículos de Manuel Rivas, notable narrador, notable articulista. Nuestra sociedad hispánica, no sé porqué y por qué, cría grandes articulistas… La historia tiene al menos dos o tres docenas que pueden estar en la gran literatura, unos cien al menos, en la historia de la cultura y del pensamiento, para siglos posteriores. Es una riqueza que no valoramos, que no enviamos al mundo, no mostramos ante nosotros lo suficiente… Paz y bien…

https://www.youtube.com/channel/UCP1qKD3iC1dhkOschAftOAQ © jmm caminero (27 enero 2026 cr).

Fin artículo 5.333º: “Romper huevos y Manuel Rivas”.