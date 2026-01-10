(Por Mariano Cabrero Bárcena) Dé todos es conocido que el presidente de Castilla- Emiliano García Page, pediría la convocatoria de elecciones generales antes de que el Gobierno avance en un modelo de financiación autonómica- desigual para todas las autonomías españolas, – pactado con el líder ERC, Oriol Junqueras con Pedro Sánchez, y que uno lo considera como un error y abuso constitucional e injusto por los cuatri costados.

Uno entiende que todos los españoles somos iguales ante la Ley (Constitución Española de 1978), pero existen otros españoles-vascos y catalanes-que desean hacer la guerra por su cuenta-, y romper España por los cuatro costados. Bueno es comprobar lo que prefieren loa españoles “Antes de que decidan los que quieren romper España”. Ya está bien de barrer siempre para los mismos», y convertir a España en ‘un reino de Taifas’

Hubo una petición lanzada minutos después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diese detalles ‘sobre un nuevo sistema de financiación dentro de las Autonomías españolas.

Este modelo de financiación no tienes pies ni cabeza, y, desde luego no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso español. Si el PSOE lo llevase a la práctica, habría de ser un suicidio político para el propio partido.

Con el proceder de Pedro Sánchez está demostrando que existe …un modelo de financiación de todos con los independentistas, para más tarde las ‘migajas que sobren’ con los demás españoles.

Hemos de entender y, por otra parte, que el sistema que el Gobierno Central intenta imponer a las comunidades autónomas. ¿Se pueden cobrar más impuestos, pero las empresas con mayor renta a la hora de repartirlos…estamos dando más a las regiones que más tienen en?

Nos estamos jugando una etapa política- dura y difícil-para los españoles. Puede que el año 2026 suponga un ‘adiós para Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo español.

Vemos con cierta claridad que Sánchez no llegará a terminar su mandato en el año de 2027.Sería bueno que cogiese sus enseres personales, y dijese: “¡Adiós!”. Siempre es posible encontrar un puesto de trabajo en ‘La Unión Europea’. ¡Que así sea, hermano!

La Coruña, 9 de enero de 2026

Mariano Cabrero Bárcena es escritor