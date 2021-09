(Jmm Caminero) Raquel Echevarría Luque ha presentado el TFG titulado Análisis del ethos de Antonio Gala en la serie de artículos “Charlas con Troylo”, en el año 2015.

En esta serie de columnistas de la Piel de Toro, que estoy construyendo de estos dos últimos siglos, le ha tocado ahora en el toreo de las letras, a Antonio Gala, como todos saben uno de los grandes dramaturgos, novelistas, poetas, guionistas y articulistas de la segunda mitad del siglo veinte. Aunque lleva unos años, diríamos alejado de las luces-sombras de las corridas literarias de las cinco de la tarde, por enfermedad grave, que él mismo indicó a los medios de comunicación, espero y deseo, aunque no creo que este modesto artículo le llegue a sus manos-ojos, que sea un pequeño homenaje a esta persona-personaje de estos suelos llenos de aire y agua y tierra y sed y laberintos sociohumanas. Me temo que no le puedo desear pronta mejoría, porque el aguijonazo-espadazo que le ha tocado sufrir-vivir-existir, en estos últimos meses, es, parece ser, de los últimos pases-paseíllos que le toca cantar-contar en este existir humano, pero le deseo, que ese paso-camino sea lo menos doloroso, y como antiguo cartujo o potencial conjunto que se prepare para el buen Tránsito a la Morada del Padre.

Antonio Gala ha sido uno de los mayores oradores que ha tenido esta lengua, que ya atraviesa mil años, indicar esto, puede parecer baladí e innecesario, pero es esencial, el hablar dialogante, en las entrevistas, era un género-especialidad en él. Existen escritores y pensadores, de grandes letras escritas, pero diríamos débiles en el truncar-trufar de la palabra hablada, pero Gala era una sinfonía de movimientos de la cabeza, de la dicción de las palabras, de los contenidos, de los movimientos de las manos y su colección de bastones. Gala con sus palabras-frases-ideas parecía que quería embelesar-enamorar al espectador.

Reconocerle ese mérito es de justicia torera y futbolística, ser conscientes, sin entrar en otros aspectos de su existir, que algunos indicarían, que tienen sombras como todos los humanos, como todos los escritores, en este tema, Gala ha proporcionado una enorme luz a las letras y, al paisaje televisivo de esta antigua Península, a veces, cansada de tantos vaivenes de la historia. Historia que parece estamos condenados como un destino griego trágico a estar siempre enfrentados-confrontados desde la larga edad medieval.

Nadie puede pensar, que ningún sujeto puede estar de acuerdo totalmente con otro sujeto, que escribe profesionalmente, como Gala, es más, ningún sujeto está totalmente contento y de acuerdo consigo mismo. Pero debemos ser generosos y tener misericordia de nosotros mismos, y también de Gala, es una persona que ha intentado mostrarnos algo de lo que sentía-pensaba-soñaba-deseaba, nos ha dado trozos de carne-mente-alama en sus palabras-frases. Recuerdo hace ya tantos años, casi cincuenta, cuándo por el Puertollano natal, fue a realizar una conferencia, él era maduro pero joven, porque siempre ha sido joven, demos esa pequeña alegría a este corazón que estará ya cansado, luchando por el traspasar el Horizonte Bueno de la Eternidad. Y, y yo salía de la adolescencia, si es que alguna vez se ha realizado completamente ese paso. No solo en mí, sino en todos.

Pienso que Gala era un torero cartujo de la palabra barroca, cartujo porque ha buscado y deseando y anhelado la verdad profunda y esencial, y barroco, porque la generación del 27, como pienso en Umbral también, ha intentado traspasarla en todo tipos de obras literarias. La literatura, quizás sea solo una, los géneros literarios, son todos similares o iguales, lo único que como en una comida-degustación-plato, tiene más de algo o menos de otra realidad. En este caso, diríamos que los géneros literarios, serían unos los que tienen más proporción de realismo o de ficción, eso es y sería todo. La novela puede tener más ficción que realidad, pero el artículo periodístico dispone de más realidad que de ficción. Pero todos son similares, en todos las prescripciones de la oratoria del viejo y augusto y honorable y citado durante siglos, Quintiliano se aplican-desarrollan-florecen la erudición-oratoria-figuras literarias que ya prescribió que venían en parte del viejo Aristóteles, y de la ciudad ática de Atenas y su democracia. Los misterios de la argumentación…

Hay articulistas, en la tradición de nuestra Celtiberia, es muy abundante, que por multitud de razones, casi todos los grandes escritores que han dado sombra durante algunas décadas, todos han combinado los libros literarios de diversos géneros con los artículos en prensa, y, esto desde Larra, desde Larra al menos. Por diversas razones, algunos indican, que ha sido tradicionalmente, una forma de ganarse las habichuelas-garbanzos, porque los libros de literatura apenas nadie los leía, en un país de tanto analfabetismo como hemos tenido hasta la mitad del siglo pasado, otros para cambiar la realidad social y política, léase el caso de Unamuno y Ortega y D´Ors y Maeztu, otros, diríamos para expresar formas conceptuales en otros géneros literarios como el periodismo, aquellos otros vecinos del edificio de la literatura, para ocupar un espacio y tiempo en los medios de comunicación, igual que ahora se dispone de las entrevistas, tertulias literarias, y, tantos y tantas plumas van a beber de esas aguas y aires que se difunden por las ondas que no percibimos con nuestros ojos, pero vemos en televisores y ordenadores y móviles y tabletas.

La literatura, como el resto de las artes, es o tiene mucho más de enigma y de misterio que de realidad, no es una mercancía, aunque para consumirla hay que empaquetarla en un sistema mercantil material, sea libro o sea prensa o sea televisión o sea Internet. La literatura no es ciencia, no es tecnología, pero participa de todos esos medios. No es teología o religión o espiritualidad, pero todo gran arte, hasta ahora, siempre ha tenido connotaciones metafísicas.

Todo lo anterior lo indico, porque pienso que los artículos de Gala, merecen ser leídos y releídos, aunque no estemos de acuerdo en todo y con todo de ellos. No lo estamos totalmente con nosotros mismos, todos vamos cambiando y evolucionando, como el baile eterno del toreo de las galaxias.

Espero que un día, el artículo periodístico se merezca que a una persona equis se le otorgue el Nobel de Literatura, igual que se ha ofrecido a poetas, novelistas, dramaturgos, pienso que la humanidad espera que alguna vez se le ofrezca a alguien, que haya realizado gran parte de su obra, en columnas periodísticas. Creo que es algo que la humanidad debe a los cientos de miles de columnas, que cada día se publican en el mundo. Algunas y algunas firmas, se merecerían ese galardón. Paz y concepto y verdad y realidad y bien…

© jmm caminero (31 ag-08 sept.21 cr).

Fin artículo 2.665º: "Artículos periodísticos de Antonio Gala".