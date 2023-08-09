El saber va aumentando desde hace dos millones de años, pero el saber tecnológico avanza más deprisa que el saber de las humanidades, con lo cual existe una fractura y desequilibrio.
Siempre he tenido la sensación, siguiendo una metáfora y símbolo muy antiguo, no inventado por mí, ni menos descubierto por mí, pero no sé ahora cual es el origen, de “que somos seres con el pecho de titanio, los brazos de hierro pero las piernas de arcilla o cerámica”.
Dicho de otro modo, hemos avanzado enormemente en las ciencias naturales, matemáticas, físico-matemáticas, por tanto, también en las tecnologías, pero que en las ciencias sociales, filosofía, artes, culturas, teologías hemos avanzado muy poco. Con lo cual, tenemos un enorme poder tecnocientífico, quizás no tanto como creemos, pero apenas disponemos de un autocontrol y saber ortodoxo y suficiente en el resto de las humanidades. Con lo cual, podemos autodestruirnos, tenemos la capacidad de extinguirnos a nosotros mismos, pero no sabemos como utilizar todo ese poder que disponemos…
Individuos y colectivos disponen de las tecnologías últimas, pero sus cerebros en sus conciencias creen sistemas teóricos y prácticos de ser humano, de hace siglos, o, ideas que no tienen suficiente verdad y bondad y bien y racionalidad y prudencia –tengan diez años o mil años-. Todos los días o semanas o meses, se percibe en la realidad humana y social este problema. El siglo veinte, que trajo muchas realidades positivas y buenas y notables, trajo, en el siglo que hasta la época se había desarrollado más, enormes crueldades, hasta niveles que creíamos que era imposible que el ser humano hiciese eso…
No porque una idea sea antigua es mala o errónea, el teorema de Pitágoras, tiene al menos tres milenios y es verdadera, y, existen ideas de humanidades que están milenios y son verdaderas…
¿Cómo resolver este problema y esta cuestión, a nivel global, a nivel continental, a nivel nación-estado, a nivel colectivo y grupal, a nivel individual…? ¿Cómo hacemos que cientos de cuestiones, variables, conceptos, ideas a nivel teórico sean más verdadero, y, miles de tipos de actos existentes en los seres humanos, más racionales y más morales y más bondadosos…? ¿Cómo hacemos que el orbe tecnocientífico no exista tanta dislocación y diferencia con el bloque humanístico y de las humanidades…?
Cecilia Castaño y María Ángeles Sallé, en un artículo publicado en El País, del 27 julio del 2023, titulado: Viejos y nuevos retos para grandes políticas, nos plantea esta cuestión y otras… ¿Cómo hacemos que la política, la economía, la sociedad, la cultura, las religiones-teologías, las morales y, todas las humanidades vayan más en consonancia, equilibrio con el poder científico y tecnológico que el ser humano ya dispone, y, que cada vez será mayor, y, de momento, cada vez sentimos que la diferencia y dislocación y desarmonía es mayor…? ¿Qué tengan más verdad y más bienes instrumentales y más bondad moral, sean ideas o prácticas de hace diez años o de hace cinco mil…?
Siempre ponemos el ejemplo, de la aceituna. Porque opino que no existirá ninguna de las setecientas sociedades existentes actualmente, que dicen los sociólogos, supongo que ninguna sociedad negará la posibilidad de degustar aceitunas. Por tanto, el problema está, que en cientos y miles de cuestiones de humanidades y humanísticas, existen cinco o siete ideas o conceptos o soluciones teóricas y prácticas. Puede que eso se interprete como riqueza cultural, teórica y práctica, y así lo es.
Pero evidentemente, no es lo mismo que el arroz lo puedas guisar de mil formas. Que eso no es problema. Y, otra es que cientos de cuestiones se puedan interpretar de diez modos cada una. Y, es aquí, dónde los humanos sienten sus diferencias, y, es una de las razones de las confrontaciones y enfrentamientos. Algunas graves, algunas nos pueden llevar a puntos sin salida y puntos sin retorno… conjunto de ideas diferentes, teóricas y prácticas, que llevan a sistemas diversos y diferentes, y, por tanto, a enfrentamientos y confrontaciones entres sociedades, culturas, religiones, naciones, Estados, etnias, lenguas, etc.
La cultura y Cultura es la base de toda la política, economía, uso de la tecnología y de la ciencia… Dos colectivos o grupos de humanos se enfrentan por una idea o un concepto o un sistema de ideas y de conceptos, pero ambos, hace siglos llevaban espadas, hoy, ambos llevan móviles. Es decir, todos utilizan las mismas tecnologías, pero los sistemas culturales y metafísicos y religiosos y antropológicos y psicológicos no son iguales, tienen diferencias. No son todo diferencias, pero si algunas diferencias… Se basan en reales o supuestas diferencias ideológicas, humanísticas, para obtener fines económicos, políticos, culturales, etc.
Al final, el mundo romano se enfrentó al cartaginés, el mundo romano al griego, aunque adoptó su cultura, el mundo romano al egipcio, el mundo romano a los persas de su época… ¿Qué hacer entonces…?
Pienso que el mundo mundial, necesita un proceso de Ilustración. La Ilustración se tardó en Europa dos siglos al menos. Ahora, no tenemos tanto tiempo. Ahora el mundo se debe someter a un proceso de Ilustración teórica. Dicho de otro modo, con los sistemas informáticos y con equipos de investigación y de organización de la información. Analicen cientos y miles de cuestione culturales y analicen todas las soluciones teóricas y prácticas que existen en cada tema. Y, después, expónganlos al mundo. Una aplicación del movimiento escolástico, del sic et nom. De forma sintética expongan todas las opiniones e ideas ante un tema, y, después, todas las razones y contrarazones…
Porque si no se hace, puede que una entidad sociopolítica, decrete, por ejemplo, que las peluquerías de mujeres sean cerradas en toda una sociedad-nación-país-Estado, y, miles de mujeres se queden sin trabajo, y, sin un punto de reunión, aunque sea unos minutos cada mes…
Porque esas diferencias culturales o interpretación cultural, esas, esa y otras cientos, pueden llevar al ser humano, teniendo en cuenta el poder tecnológico y científico y demográfico que dispone, a un enfrentamiento y confrontación con consecuencias imprevisibles, impredecibles, incluso la propia autoextinción como especie… ¡Paz y bien…!
