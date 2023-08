(Jmm Caminero) Ha recorrido por la columna vertebral del mundo el bombazo de la Inteligencia Artificial y sus consecuencias que son impredecibles e imprevisibles.

Una realidad que ya estaba pronosticada hace lustros y décadas, por los sabios de nuestra sociedad, Hawking entre otros, pero ha sido en estas últimas semanas cuándo se ha visto y previsto, ha llegado a cada hogar, a las personas, que como yo, no somos especialistas, ni expertos. Pero ciertamente hay que indicar, en mi caso, esta preocupación ya era desde hace muchos años, porque como he indicado, ya no lo habían denunciado/enunciado estas personas –en los escritos del pasado queda la prueba-.

En un artículo de José Echegaray, que en estos días, he tenido la información que era científico, y, que ahora apenas se valora como literato. Que deberíamos recuperar en la memoria colectiva y en las cátedras filológicas de nuestra sociedad, en un artículo titulado: Crónicas científicas. Los juguetes de los sabios, publicada en El Imparcial el día 05 de febrero de 1900, nos habla un poco de la relación de los humanos con la ciencia, los juguetes de los sabios que serían los instrumentos tecnológicos, porque al final, un gran telescopio no es mas que un gran juguete, semejante en muchos sentidos, a un castillo de madera de un niño o una muñeca de una niña –dirán que separo por sexos, bueno, perdónenme la vida, pero nadie olvide las decenas de artículos que he redactado en defensa de los derechos humanos y de los derechos de la mujer y mujeres…-.

Pero ahora tenemos una gran y grave preocupación, cuándo se inventó la imprenta de tipos móviles, porque antes hubo una con planchas de madera, sin tipos móviles. Todos los cambios que se realizaron en cinco siglos, diríamos eran cuantitativos y cualitativos, pero no se salían de un cauce, que la imprenta de tipos móviles se podrían editar una hoja cada minuto, y, al final, las grandes rotativas de los periódicos hacían producir decenas de miles cada hora… el cambio existía, pero era cuantitativo… el mecanismo esencial no se había modificado.

Pero ahora nos encontramos, que con los sistemas de programación informáticos, no sabemos dónde nos llevarán. En primer lugar, los expertos e investigadores, cientos de miles en el mundo, trabajando en estas materias, producen multitud de cambios cada década. Pero además es que los sistemas o programas informáticos, cada vez van tomando más autonomía. Y, ya no serán y producirán cambios cuantitativos, sino que se teme y se prevé, que ellos mismos, cada vez, irán produciendo cambios, cambios que no tienen que estar regidos por los seres humanos…

Este es el miedo y el temor que está detrás de todo. No solo que, ya es preocupante, que la inteligencia artificial, estos sistemas de programación, creo que es más fácil entenderlo con esta terminología, de momento, harán muchas tareas humanas, aplicados en miles de oficios, por lo cual, de momento, no sabemos lo que sucederá después, se producirán muchos millones de desempleo, de momento.

No estoy en la perspectiva que todo será negativo. Porque quizás, estos sistemas “crearán otro tipo de inteligencia”, y con esa inteligencia entraremos en misterios del universo que hasta ahora, nos ha sido imposible conocer. Me pregunto si los sistemas informáticos cuánticos unidos con sistemas de inteligencia artificial, posiblemente, sean capaces en desentrañarnos y descubrirnos todos/grandes misterios de la ciencias sociales y de la humanidad, todo ese campo que entra en las humanidades y que no sabemos y no podemos descifrar o descubrir o desentrañar todavía.

Si pienso que se producirá en las próximas décadas, enormes avances en el saber y en el conocimiento humano… si a eso se une, que este es el siglo del descubrimiento del cerebro humano, y de la nanotecnología y de decenas de otros cambios, es inevitable pensar, que dentro de cien años, el mundo humano será totalmente diferente al actual, por mucho que ahora se haya cambiado todo, comparado a hace cinco décadas…

Pero queda pendiente la gran pregunta, si programas de inteligencia artificial, son capaces de llegar en un momento, en alcanzar alguna autonomía, algún nivel de independencia, y, entonces empiezan a pensar por su cuenta, no sé si teniendo conciencia de sí o no teniendo. Pero además, son o sean capaces de extender sus conocimientos por decenas o cientos de millones de repositorios, de ordenadores a través de las redes de Internet… Entonces, se pueden convertir en una memoria-cerebro-inteligencia que puede ser mucho más profunda y extensa que los diez mil millones de seres humanos de carne y hueso que puedan vivir en ese momento… ¡Entonces se puede crear el concepto, que he denominado, “superorganismo”!

Una entidad que estaría formada por un supersistema de inteligencia cerebral, en parte informático, y en parte, todos los individuos del planeta, formarían siendo parte de esa realidad cerebral o unidad o superorganismo… Todos conectados con ese “superorganismo y con ese supercerebro”.

No digo, que cada persona individual, no tenga un cierto grado de libertad y autonomía, pero todos estaríamos conectados a esa realidad o sistema de cerebro o supercerebro informático, todos nos pareceríamos más a un termitero electrónico y biológico, más que a una sociedad como hemos sido siendo desde hace dos millones de años…

¿…?

