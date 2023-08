(Jmm Caminero) Durante siglos, durante dos milenios Europa ha estado haciéndose heridas y sangre. Nuestro sueño colectivo de siglos es y ha sido conseguir la paz en Europa. La paz perpetúa.

He encontrado por esos andurriales de los hombres y de Dios, una glosa, que viene a ser una columna, a veces, microcolumna de Eugenio D¨Ors titulada Europa, curada. Que si he entendido bien, nos plantea el problema de la guerra en Europa.

Existen diversas interpretaciones, solo hablando del siglo veinte, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945. Algunos historiadores hablan de un periodo de guerras y entreguerras y revoluciones, desde 1914 a 1945, que las dos guerras mundiales es el mismo acontecimiento, en medio, la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil Española…

Nosotros que creíamos nos habíamos curado de la guerra, que pensábamos que esa epidemia y azote de la historia se había terminado, y, desde luego hemos tenido décadas de paz, traspasada por dos enormes dolores y sufrimientos: uno, la Exyugoslavia, otro, la actual de Ucrania, en sus distintas fases que ha ido sucediendo en estos últimos años.

Desde Kant, la teorización de la paz perpetua, que es en definitiva, derivación, como en tantos temas del idealismo alemán, del cristianismo, conceptos teológicos del cristianismo pasados por los filtros de la filosofía y de la metafísica, y, hechos filosofía. No lo critico, eso es y ha sido siempre el cristianismo, quizás, ir cambiando cosas, cosas pequeñas teóricas o prácticas, cambios de realidades, pequeñas cosas que son grandes cosas al final. No cambiar grandes postulados, sino pequeños, pequeños que se convierten en grandes, con el tiempo.

El ser humano anhela la paz, la paz individual y la paz social. Cada uno le duele su no-paz. Pero Europa ansía la paz. Ya hemos tenido cientos de guerras, en nuestro territorio, desde que se terminó y se durmió y se cayó la Roma Occidental. Ya han sido muchas guerras. Ahora, creíamos que ya habíamos alcanzado la paz. Aunque con el temor durante décadas, de la famosa guerra fría que ha sido demasiado caliente.

No entendemos nada, no comprendemos nada, si Rusia es Europa, si Europa es Europa, si Europa es también Rusia. Cómo ha sucedido este dolor que ha atraviesa los vientres y las vértebras de Europa. Cuándo no nos esperábamos, que fríos o calores ha entrado en las cabezas de los que han puesto en funcionamiento esta guerra. Los que han pasado desde el papel a la realidad.

¿Cómo curamos a Europa, de sus contradicciones, de sus contrariedades, de su historia…? Debemos darnos el derecho de querer y de ser una Unión Política, tenemos derecho a ser Estados Unidos de Europa. Porque es una de las maneras más eficientes, de que no volvamos a entrar en guerra contra nosotros mismos. Europa dentro de Europa y Europa fuera de Europa, ha estado siglos en confrontaciones, guerras, conflictos… Ya, ya es hora, que nos demos la paz, que nos otorguemos el derecho a la paz de Europa y la paz en Europa. Cierto que debería ser una paz mundial, que la epidemia y el flagelo y el jinete del Apocalipsis de la guerra, desaparecieses de la faz de la tierra. Pero intentemos conseguirlo de y en nosotros mismos…

Nacimos muchos, unos lustros después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra que hizo estragos en el mundo, esa guerra que en Europa fue terrible, no hay adjetivos, lo que se hizo sobre los cuerpos y carnes de las personas cosas que jamás habríamos soñado. Que se hizo a no-combatientes, terribles dolores y sufrimientos y muertes. Que se inventó y diseño y experimentó y probó hasta la saciedad, la muerte industrial, en los campos de combate entre ejércitos, pero contra civiles, en los campos de concentración y exterminio…

Europa que tantas cosas y conceptos e ideas y prácticas y normas y principios y derechos buenos y verdaderos y bellos han creado y criado. Tantos, no sabemos todavía como fue capaz de crear y criar estas dos guerras mundiales del siglo veinte. Ahora, cuándo estamos en medio de un conflicto que no sabemos cómo va a terminar.

Que millones de personas se han ido de vacaciones este verano, dicen masivamente, decenas de millones y millones de europeos, quizás, para intentar olvidar el conflicto y la herida grave que está en estos momentos en la misma Europa, sangrando en la misma Europa. Y, que no sabemos como curar. Tenemos derecho a curar a Europa, tenemos derecho a ser curados. Tenemos derecho a la paz en Europa.

Creo que después de dos mil años de guerras, desde la caída de Roma, nos merecemos tener la paz y vivir la paz y estar en la paz y ser en la paz. ¡La paz perpetua para Europa, señor Kant…! ¡La paz perpetua para el mundo señor Kant…!

Fin artículo 3.758º: “Curar a Europa y D´Ors”.