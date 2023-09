(Jmm Caminero) Llevamos varios milenios, desde los viejos maestros griegos, quizás antes, intentando averiguar lo que es lo bello y lo no-bello y lo feo y lo no-feo, y, adjetivos similares. La estética.

Ha ocurrido una realidad curiosa en estos dos siglos de vanguardias en las artes plásticas, en las cuales, todas o casi todas las reglas clásicas o académicas, aprobadas desde el Renacimiento se han ido deshaciendo en el fragor de las generaciones. Por lo cual, si nos fijamos en todos los estilos y tendencia e ismos y estéticas de estos últimos ciento cincuenta años. Ha sido, crear nuevas tendencias o vanguardias en que se deshacía una, una tras otra de todas las reglas del arte. El impresionismo, la abstracción, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, etc. Y, después, de la segunda guerra mundial, a todos los anteriores, se les añadieron los “neos”.

Por tanto se ha instalado, para muchos lo feo, como realidad estética. Y, al día de hoy, varias tendencias estéticas, cientos de autores y autoras de renombre, obras de un valor enorme en precio y en valoración estética, están elevadas a los más altos puestos del arte y de las artes plásticas. Entronizadas en los altares de los museos seculares. Y, así ha sucedido que desde las artes plásticas, las tendencias nuevas y vanguardistas se han ido extendiendo al resto de las artes: musicales, gastronómicas en estos últimos lustros, del movimiento o la danza, del teatro o del cine, de la fotografía, etc.

Pero ha ocurrido un fenómeno especial y singular. Que salvando excepciones, en las artes literarias, por lo general, se han realizado experimentos estéticos, incluso de lo feo. Se han explorado nuevas realidades estéticas y cognoscitivas y conceptuales literarias. Pero han quedado, en general, mucho en el campo de la experimentación, y, por lo general, el mercado no las han aceptado.

No negamos que se han realizado en literatura, en casi todos los géneros, expresiones y materializaciones de nuevas tendencias, y, si quieren ustedes todas las adaptaciones de todos los ismos plásticos. Pero han sido, diríamos muy medrados, en algunos ambientes, incluso se discute todavía el valor de Proust o de Joyce, por solo nombrar dos nombres. No ha llegado masivamente al pueblo interesado o lector. Diríamos que han quedado como conatos, y, solo de las vanguardias se han tomado algunas ideas…

La prueba está, si admitimos que el artículo de opinión literario, es información y es literatura también. Recuerdo en el tiempo lejano, que Cela publicaba en algún medio, creo que en el ABC, artículos estrambóticos, surrealistas, etc., pero es porque era CJC, pero no sé si les permitirían a los demás autores hacer esos experimentos u otros, en la prensa nacional.

La prueba, decíamos, es que apenas existen columnas periodísticas de opinión que claramente hayan sido escritas de forma cubista, expresionista, abstracta, surrealista, etc. Porque se pueden aceptar en algunos autores, pero solo en ellos, y, el público en general, no las admitirían, y, por tanto, tampoco los equipos de dirección. Si se ha hecho, relacionar el género periodístico con todos los géneros literarios, mezclando dentro de ellos: pequeños relatos, aforismos, pequeños trozos de cuento, pequeños ensayos, poemas, etc.

En un artículo de Berta Ares, titulado: Lo siniestro y lo bello, publicado en El País, el 03 de junio del 2023, nos trata algo de las temáticas del arte en relación a lo bello, a lo siniestro, al inconsciente. Título del artículo que me suena y resuena en mi interior, mucho a Eugenio Trías, pero que de alguna manera, las artes en estos dos siglos, quizás siempre, porque qué es el barroco sino el intento sistemático de entrar en lo irracional humano, en las pasiones humanas. Y, si nos introducimos en el mundo de la interioridad tenemos que hacerlo en el mundo de lo inconsciente y semiconsciente, de lo bello y lo no-bello, de lo claro y evidente y de lo siniestro, de lo bueno y lo no-bueno…

Es cierto, que en este último siglo, siempre se cita a Freud, Nietzsche, Schopenhauer y otros nos abrieron ese mundo interior, de muchas formas y muchas maneras, pero también es cierto, que siempre hemos intentado ahondar en ese pozo de lo más dentro que tenemos los humanos, tanto individual y colectivamente, que siempre parece que está tapado y siempre se abre de vez en cuando. Dicen, que la cultura y la Cultura y las religiones y las filosofías y las morales, su finalidad, es que los humanos sean capaces de controlar y gestionar adecuadamente todo ese mundo del interior y de la interioridad… Porque cuándo se desborda convierte al ser humano en un huracán sin autocontrol correcto.

Es más que todas las Artes, buscan por un lado sacar a la superficie de forma reglada la interioridad con todas sus pasiones e instintos y libidos, y, por otro lado, adecuarlas, asimilarlas, razonarlas, mesurarlas, ponderarlas, equilibrarlas, racionalizarlas…

¿Pero me publicarían a mí, los medios de comunicación, si redactara textos de opinión, en formas surrealistas, cubistas, informalistas, abstractas, expresionistas, dadaistas, etc.? ¿Me aceptaría el público lector, o terminaría mi modesta carrera de articulista de opinión…?

