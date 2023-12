(Jmm Caminero) Presentar los libros en sociedad tiene muchos significados y muchos significantes, y, muchos futuros posibles. ¿Hay alguna tesis doctoral sobre el tema de presentaciones de libros…?

Uno, que ha leído, suplementos culturales de revistas y periódicos desde mi modesta noche de la adolescencia –no de los tiempos-, y, que ha leído y visto revistas culturales, de distintas materias, desde hace décadas, antes en papel, ahora, digitales. Y, que desde hace unos lustros Internet y las redes te llevan a multitud de páginas, Webs culturales. En todas hay presentaciones de libros, películas, obras de teatro y todo ese conjunto de realidades que forman y conforman la cultura… Que la cultura es el cultivo de la tierra, en definitiva, de la interpretación de lo que existe o creemos que existe.

Hay como dos grandes sistemas de interpretación humana, uno es todo lo que sale de la boca de las ciencias y sus métodos, y, otro, lo que denominamos de las metodologías humanísticas –filosofía, artes, literatura, ciencias sociales a medio camino entre los dos, cultura como tradiciones, teologías, etc.-.

Casi todas las presentaciones de libros, suelen ser de los terrenos de las humanidades. Porque los grandes avances en ciencia, por lo general, se publican en revistas en forma de artículos académicos y universitarios. Es cierto, a veces, en ciencias sociales se publican manuales y tratados, o libros de divulgación.

Uno, ha aprendido dos cosas: una, que no es lo mismo, que el libro venga refrendado por una editorial internacional o nacional de importancia, que por lo general estos quedan más en la memoria de los humanos. O, segundo, no ocurra lo anterior, existiendo muchas diferencias y variedades, y, en este caso se van olvidando en el silencio de las tardes largas de agosto de la vida.

Al haber recorrido tantos suplementos culturales de periódicos, hubo un tiempo, compraba el periódico, cualquier diario que sabiendo el día que traía ese suplemento. Y, así, coleccioné multitud de estas páginas, que después, de conservarlas durante muchos años, acabaron en el camino de todos, en recortes tirados al silencio y el reciclaje de la naturaleza.

Al haber tenido esta experiencia, uno ha aprendido y aprehendido, que por lo general, aunque un libro se le otorgue mucha importancia, muchas entradas y noticias en los medios de comunicación, antes cuándo estaban separados esta industria, no ahora, que forman un enorme grupo y conglomerado, que varios pueden controlar el setenta por ciento de toda la producción de noticias, e, informaciones y libros y películas y… -expreso esto como hecho, no como crítica, ni positiva, ni negativa, porque al final, quinientas industrias mundiales acabarán controlando más del setenta por ciento de la riqueza mundial, solo es cuestión de tiempo, si es que ya no estamos en esa situación…-.

En definitiva, todo se olvida, casi todas las presentaciones, más cuándo recuerdo nombres de autores y autoras, de firmas y de libros, presentaciones y representaciones de la realidad cultural que se citaban en los periódicos. De hace cinco décadas, que ya estaba metido en estos mundos de los significados diversos. Te das cuenta, que para muchos el purgatorio de los escritores, está siendo demasiado largo. Para muchos, lo digo con respeto, ese purgatorio parece se va convirtiendo en definitivo…

Pues todo esto me lo ha recordado, al leer una columna periodística del notable escritor y articulista Francisco Umbral, titulada: Un acto Fundacional, publicada en El Mundo, del 17 noviembre del 2.000 que nos habla de la presentación de un libro de Pedro J. Ramírez, Amarga victoria. Supongo, y, lo digo de buena fe, que cuando fallezca este periodista, que ha ido pasando por varios rotativos como director, que va a morir con la pluma de la imprenta periodística en la mano. Supongo, que aquí en este terruño, haya gustado su figura o no, su persona o no, sus ideas o no, se convertirá en un gran premio de periodismo, que será una forma de recordarlo y homenajearlo, a él como persona, al periodismo en general. ¿Pero qué será del mundo dentro de treinta años, qué será de España? Pedro J. un periodista parece copiado de los grandes ejemplos norteamericanos…

Al redactar un artículo periodístico me digo a mi mismo, ¿cómo hay que hacerlo o fabricarlo o diseñarlo, qué y cómo para ganarle la partida al programa de inteligencia artificial o electrónica, que ya sabe redactar artículos periodísticos, y, que se irá perfeccionando y que tiene acceso a millones de informaciones en Internet…? ¿Cómo podría yo, modesto ser biológico racional de la especie Cromagnon, hacer artículos que de momento le gane la partida a la Inteligencia Artificial…? ¡Mientras tanto, recordamos a Umbral, recordamos las presentaciones de libros…!

¡Hice una vez, una presentación de un libro mío, en una Biblioteca de prestigio, no diré el nombre, presentaba en DVD casi cuarenta tomos de una obra, de un único título, casi cuarenta mil páginas publicadas, uno de los tres libros con más palabras de un único título y un único autor, de más palabras de todas las lenguas y tiempos, era septiembre, septiembre todavía con calor, ya no recuerdo si un lunes o un martes por la tarde, se presentaron a la asistencia, siete u ocho personas, contando el autor y el presentador, y, todos eran familia y familiares…! ¡Eso es también, esto también entra en el capítulo de las presentaciones de libros…!

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (18-19 dic. 2023 cr).

Fin artículo 3.961º: “Las presentaciones de libros y P. J. Ramírez y Umbral”.