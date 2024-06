La cultura ha cambiado radicalmente en dos o tres generaciones en Europa, todo el mundo sabía reconocer multitud de ideas, signos, símbolos, palabras religiosas pero ahora no.

Supongo, que todavía la inmensa mayoría de la población, sean ateos o agnósticos o teístas o creyentes en otra religión no-cristiana, sabrán que esta frase es una de las peticiones del Pater Noster, o Padre Nuestro. Oración esencial del cristianismo.

Supongo que esta frase tiene diversas interpretaciones, que no se contradicen entre ellas pero se completan y complementan. Debo indicar que no soy un teólogo, y, no tengo conocimientos especiales y específicos y esenciales de teología y moral y espiritualidad cristiana. Pero, también sería mentira y error indicar que no sé nada. Algo sé, por tanto esta frase tiene diversas connotaciones, entre otras: de no caer en la tentación del mal, de no caer en el mal, de no caer en la tentación producida por el tentador-malo.

En definitiva, todo ser humano está desde su nacimiento, o un poco después, tentado a caer en algún tipo de mal, sea de palabra, deseo, pasión, acto, de omisión, -se incluía durante siglos, la omisión-. Pero evidentemente materializar o cristalizar en cada situación, lo que es una tentación es difícil, porque muchas veces el mal-tentación al mal se viste de bien, como la famosa película, El diablo viste de Prada, 2006. Y, cada uno sufre las suyas. Durante siglos, habría que cumplir los diez mandatos o palabras o mandamientos de Moisés, y, así de ese modo los humanos nos evitábamos caer en multitud de males.

Pero me pregunto, cuántos conocerán o conoceremos de nombre, los diez mandamientos, aunque sean salteados. Y, también evitar caer en los errores morales graves o pecados capitales. Capitales viene de la palabra latina, capita, cabeza, es decir, que uno de esos males es la fuente de otros muchos males. No sé si usted se acordará de ellos: lujuria, envidia, avaricia-codicia, pereza-acidia, ira-cólera, vanidad-soberbia, gula. Ideas que no son sólo judaicas o cristianas, sino que en parte ya estaban en el mundo griego…

Por tanto, hubo tiempos que una parte de la población al amanecer y levantarse, intentaba ya que sabía sus errores, intentaba no caer en ese día, en su manera particular de mal y de maldad. Hubo un tiempo que la mayoría de la población o una parte importante de ella, al acostarse examinaba o evaluaba, diríamos hoy, si había caído en alguna de esas tentaciones…

El mayor mal de nuestra época, o, al menos uno de los mayores males, que nos han traído multitud de causas y razones, pero una de ellas es que algunos pensadores y filósofos en estos tres últimos siglos han dicho que el mal es bien y el bien es mal, -o, al menos algunos de sus clases-, es no ser conscientes que podemos caer en la tentación, que podemos caer en el mal, que existe el mal y existe la tentación al mal, que muchas veces esa tentación está bañada, aparentemente de bien o de felicidad o de necesidad o de la situación imposible de superar. Hemos olvidado que existe el mal, y, que existe la tentación y que la tentación puede venir de la carne, del mundo y del tentador –así el cristianismo lo ha estado proclamando durante siglos-. Puede que usted no crea en el cristianismo pero si puede entender la filosofía cristiana como solo filosofía… Aquello de las Tentaciones de San Antonio Abad o de San Antonio el Egipcio…

Todo esto, me lo ha recordado un artículo del gran Savater, filósofo y pensador y escritor, aunque él, dice que no es un filósofo, sino un profesor de filosofía, cierto es que aplicado a un marco político, que aquí no citamos, pero en este recorrido por el columnismo de opinión que voy haciendo, ya he citado en cientos de ellos, a multitud de autores. Ahora y hoy, toca otra vez a Savater, Fernando Savater, FS, y así recordamos al maestro del columnismo, Umbral. Podría redactar este artículo sin citarlo, pero creo que no sería justo, ni equitativo, por eso de dar al Cesar lo que es del César… titulada dicha columna Indulgencia plenaria, publicado en El País, el 23 de junio del 2021 –aunque reitero que habla de política actual, entre otras cosas-.

Pero mi modesto artículo de esta temática, va por otros derroteros, no por la sociopolítica. Pienso que muchos males y torbellinos de este orden que llovieron en el siglo veinte sobre el planeta y sobre Europa, especialmente las dos guerras mundiales y los campos de concentración, que hubo a miles en Eurasia, bajo varias banderas diferentes. Creo que la razón esencial de tanto mal, es que olvidamos, dejamos de creer, que algunas ideologías dejaron de creer, que algunos sistemas sociopolíticos dejaron de creer, en esta frase: No nos dejes caer en la tentación… No nos dejes caer en la tentación… No nos dejes caer en la tentación…

“No nos dejes caer en la tentación…”.

