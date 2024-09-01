(Jmm Caminero) Me interesa esta pregunta y cuestión como construir una columna periodística de opinión sin herir a nadie, ni individuo, ni colectivo. Este es el círculo cuadrado o cuadrado círculo.

Es fácil, indicar, la única fórmula y ecuación que conozco, que es buscar la realidad, hechos de la realidad, todos los hechos y datos de la realidad posible, claro está, después está el misterio de meterlos en ochocientas palabras. Después, es cierto, es imposible, indicar todos, y, solo se toma una perspectiva y dimensión y horizonte.

La realidad y lo real debe ser tomada como santa. No se puede uno saltar la realidad, le guste o no. Una persona equis, de una ideología zeta que a usted no le agrada, puede decir, una verdad como una montaña, porque está expresando una realidad, un hecho. Contra los hechos, observados y observables y empíricos, no podemos negarlos. Creo que ese es el primer capítulo de un articulista, creo que de cualquier persona, en cualquier estado social y profesión y cultura e ideología.

La mayoría de seres humanos no queremos oír, ni ver, ni percibir, ni sentir, ni conceptualizar los hechos. Los hechos y datos que sean verídicos y verdaderos. Después está en la interpretación de esos hechos, a eso se denomina verdad, la adecuación, fórmula aristotélica, entre la realidad y la mente del sujeto, yo añado siempre la intermediación de la cultura. La interpretación cultural y de conocimientos que cada sujeto tiene y dispone, le permite interpretar el mundo, interpretar el hecho, los datos.

Hay que tener en cuenta, los intereses y fines, de cada sujeto, los hechos y la verdad, siempre se ven matizados por los intereses y fines de cada uno. Pueden ser de multitud de fines e intereses, desde económicos, políticos, sociales, culturales, afectivos… Y, pueden ser que no nos permitan ver bien o interpretar bien, ni el hecho o hechos, ni los datos en sí, ni la verdad o adecuación mental, por los intereses o fines o traumas o heridas o ambos…

Ahora, ahora está que usted desee o quiera ver la realidad, trozos de la realidad, la interrelación entre realidades o trozos de la realidad, otra cuestión, que aquí no vamos a entrar. Esta es la cuestión y este es el tema. Se atreve usted a pensar, nos diría el maestro Kant, yo le añadiría, se atreve usted a ver los hechos en sí, o lo más en sí posible, se atreve usted a ver la realidad, a ver lo real, a los trozos de la realidad, lo mejor posible, a formar el puzzle de la realidad de un sector de la realidad, reuniendo las teselas de realidades pequeñas… Se atreve usted… ¿Me atrevo yo…?

Y, hecho todo ese trabajo, que es diario, y, es sobre multitud de temas, cuestiones, casos, argumentos, razones, datos, realidades… Hecho este caso o tema o cuestión, “hay que expresarlo”. Y, expresarlo, puede ser en la conversación normal y rutinaria, o puede ser por escrito o grabado en video…

Y, aquí y ahí, estriba el tema del artículo. Cómo hacerlo de tal modo, que no se sienta ofendido, ni una persona concreta, ni un ente concreto, ni una ideología concreta, ni un cargo, ni una carga… Cierto es, que no es lo mismo sentirse ofendido, que alguien puede tener su piel muy vidriosa, ellos o ellas pueden decir y hacer lo que quieran, y, así lo han hecho, pero no aceptan ninguna crítica, porque se les rompe dentro de su corazón algún artículo sobre la dignidad humana propia.

Una cosa es sentirse herido, cosa que cada uno puede tener sus niveles y sus umbrales, y, otra es intentar no hacer daño, no crear heridas o intentarlo. Este último, es el único terreno en el que nos movemos. Pero eso, no solo en la vida de la escritura, sino en la vida de la calle normal. Claro que alguno pensará que esa persona que no quiere herir, no tiene suficiente carácter, al mal se le llama bien y al bien mal. La persona que busca el bien y la bondad en las palabras, se le llama débil. Esta es una muestra de la inmadurez moral de nuestra época.

La solución que este escribiente utiliza, es utilizar equis y zeta y uve doble, en vez de citar a personas, entidades, nombres. Así, cada uno toma de la tarta lo que quiere y quiera y desee y desea. Se construye un artículo menos vistoso, menos atractivo, menos popular, con menos audiencia potencial, pero creo que así, se puede aplicar a cualquier temática y extensión conceptual. Así, uno interpretará equis, en su problema personal, que está pasando, y, otro lector, en otro. Así, se hace más general y más abstracto, y por tanto más universal, más válido para hoy y para dentro de cien años…

En segundo lugar, intento expresar, porque así lo creo, que nadie tiene la verdad absoluta, ni el error absoluto. De tal modo, que en un tema, bajo mi modesto entender, una posición A, tiene razón y no la B. y, en otro tema es al revés. Así, creo que se consigue la tolerancia social, que tanto necesitamos. Así creo que busco que los españoles nos reconciliemos, que tanto necesitamos. Así, creo que contribuyo, modestamente, a la paz social y a la búsqueda de la realidad y de lo real que tanto necesitamos…

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (27 agosto-01 sept. 2024 cr).

Fin artículo 4.406º: “¿Cómo escribir un artículo sin herir a nadie?”.